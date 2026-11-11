La Casa Blanca advierte de que "no se dejará extorsionar" por amenazas de investigación del Congreso

WASHINGTON — La Casa Blanca advirtió que "no se dejará extorsionar" por las investigaciones que pueda abrir el Congreso, que pasará a manos demócratas en enero tras el claro triunfo en las pasadas elecciones de medio mandato.

En una carta dirigida al congresista demócrata Robert Garcia, próximo presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes , el Ejecutivo norteamericano señala que "espera que los miembros del Congreso desempeñen sus funciones de investigación dentro de los límites constitucionales establecidos", informa la cadena CNN.

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La misiva, firmada por el principal asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, fue enviada el lunes al congresista Robert García, demócrata por California, quien asumirá la presidencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes cuando comience la nueva legislatura en enero.

El demócrata fue uno de los primeros en reaccionar con amenazas a los republicanos durante los resultados de las elecciones de medio mandato. García lanzó el mismo día de los comicios una advertencia a los republicanos para que buscaran un abogado, en pleno recuento electoral que apuntaba a una victoria del Partido Demócrata.

"Busquen un abogado", fue el mensaje que el congresista escribió en su cuenta de la red social X.

"La Administración no se dejará extorsionar ni intimidar por procedimientos ilegales motivados por animadversión, mezquindad, odio o cualquier otro motivo ilícito que pretenda intimidar, castigar o interferir en el funcionamiento legítimo del Gobierno", avisó la Casa Blanca, adelantándose a posibles maniobras que lleguen desde el Congreso de acuerdo con las amenazas que han recibido.

"Conducta delictiva"

De este modo, la misiva del asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, apunta que amenazar a funcionarios del Ejecutivo para disuadirlos de continuar en el servicio público podría constituir una "flagrante conducta delictiva".

Por parte del congresista demócrata, la respuesta no se ha hecho esperar y ha defendido la capacidad constitucional del Congreso para realizar investigaciones, señalando que "parece que Donald Trump tiene algo que ocultar", ante sus críticas a la Comisión de Supervisión.

"Dejémoslo claro: la autoridad del Congreso emana del artículo I de la Constitución, no del permiso de la Casa Blanca", insistió García, al tiempo que defendió que el Congreso "dispone de un amplio margen para llevar a cabo investigaciones y ejercer labores de supervisión, una facultad inherente a su poder legislativo".

Sin embargo, utilizar las leyes como una herramienta de persecución contra los adversarios políticos podría constituir un delito, a lo que se suman las amenazas realizadas por García el mismo día de los comicios.

El disfraz para la persecución: supervisión "enérgica"

Desde las filas demócratas han prometido una estrategia de supervisión "enérgica", si bien el líder de la minoría Hakeem Jeffries ha apelado a que no habrá "ajustes" contra Trump y, por el contrario, se centrará en "resolver problemas" de la ciudadanía.

Según afirmó tras el triunfo electoral, que permitirá controlar comisiones que abren investigaciones, es responsabilidad de su partido "seguir los hechos, aplicar la ley, dejarse guiar por la Constitución y aceptar las consecuencias, sean cuales sean".

Todo en un momento en el que los demócratas de la Cámara de Representantes preparan una serie de investigaciones dirigidas contra el presidente, su Administración y sus vínculos con diversas empresas con la vista puesta en enero, cuando tomen posesión los nuevos congresistas.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE