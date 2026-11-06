La Esquinita de Reme

*Ganan los demócratas la mayoría en la Cámara de Representes y Hakeem Jeffries será el nuevo presidente de ese cuerpo legislativo en Washington DC. Los demócratas también ganan el Senado. Me imagino que pasaremos los próximos dos años viendo a los demócratas tratando de desestabilizar al país. ¡Que Dios nos de fuerza para aguantar lo que le viene arriba a los Estados Unidos!

*Nuestros tres extraordinarios congresistas del Sur de la Florida, Mario Díaz Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, fueron reelectos a pesar del enorme dineral que fue gastado contra ellos. Esto es formidable para nuestra área por lo que ellos representan y por su ayuda a nuestra comunidad. Los grupos socialistas que pagaron por publicidad llamándolos traidores por su posición en Cuba y que continuaron consiguiendo candidatos para oponerse a los tres ahora tendrán que inventar otras artimañas porque estas no les funcionó. Ni con los pastelitos ni con los anuncios distorsionados. ¡Felicidades queridos Mario, Carlos y María Elvira! ¡Lo mejor será ahora en estos dos años que comienzan en el 2027!

*La Florida sigue en manos republicanas con el éxito para la gobernación del estado de Byron Donalds. Su vicegobernador es un cubanito de Hialeah, Bryan Ávila, que habla muy bien y tiene grandes planes. Los felicitamos a los dos.

*La silla rosada del Senado de Carolina del Sur se fue para los demócratas ante la debacle de la candidata republicana. Después de muchos años de control republicano se perdió un importante escaño. La Sra. Graham fue rechazada por los votantes del estado. Los demócratas utilizaron todo tipo de recursos bajos para ganar, como tratar de desprestigiar a Lindsay Graham que fue una estrella en el Senado y que su experiencia en temas internacionales era reconocida mundialmente.

*La eterna candidata demócrata de Florida también perdió su aspiración a convertirse en la jefa Financiera del Estado. Se trata de Annette Tadeo que fue “retirada” por el actual titular Blaise Ingoglia. Los republicanos ganaron las tres posiciones claves como son la posición de jefe de Finanzas, jefe de Agricultura, etc.

*El candidato democrático de Brasil, Flavio Bolsonaro (a quien le dieron un “pucherazo” en las elecciones presidenciales) está en los Estados Unidos, donde le dieron visa junto a su familia. Es una vergüenza lo que está pasando en Brasil, donde se le ordenó al candidato que había ganado las primarias que entregara sus dos pasaportes y que no podía abandonar su país. ¡Gracias a Dios Bolsonaro pudo salir y abandonar un país que lo estaba “secuestrando” en sus propios límites!

*El embajador de los Estados Unidos en las Naciones Unidas se enfrascó en un “match de boxeo verbal” con el representante de Cuba comunista en una sesión del organismo internacional en New York. El comunista Bruno Rodríguez brincó de su asiento y se acercó a donde estaba el embajador Mike Waltz. Como respuesta Waltz le dijo que no estaba en Cuba. Esperamos que las Naciones Unidas actúen contra la actuación de estos anormales.

*El precio del cobre ha escalado nuevas alturas y se produce una inversión multimillonaria. La bolsa de valores ha continuado en ascenso y estamos en sus mejores momentos.

*En una difícil encuesta por el Senado de la Florida, la brillante senadora Ashley Moody le ganó a la socialista declarada Angie Nixon, para que los floridanos puedan dormir tranquilos en los próximos años.

*El papá Leo XIV votó en las elecciones de medio mandato de EEUU desde Roma y alentó a todos los estadounidenses a hacerlo también. El Papa está inscrito en Chicago para votar.

*El senador demócrata Chris Murphy Jr., representante de Connecticut, sufrió un desmayo durante un juego de hockey del hijo y terminó en el John Hopkins Hospital. Se dictaminó que habría sufrido un “stroke”, un accidente cerebrovascular.

*La Pécora Bianca, el popular restaurante italiano de New York, abre sus puertas en Merrick Park, aquí en Coral Gables. ¡No debemos dejar de ir y probarlo!

*En la clase de matemáticas, la profesora explicaba una fórmula y quiso poner un ejemplo de la vida real. “A ver, niños, pongan atención. Pepito, contésteme esta pregunta”. “Dígame, profe”. “Si tu papá gana dos millones de pesos al mes y le entrega la mitad a tu mamá, ¿qué tiene tu mamá?”. Pepito se quedó callado, frunció el ceño y empezó a contar con los dedos. “Piénselo bien, Pepito”. “La mitad de dos millones. Es que no es tan fácil, profe”. “¿Cómo qué no? ¿Qué tiene tu mamá?”. “¡Un infarto, profe! Porque mi papá nunca le ha entregado ni la cuarta parte”.