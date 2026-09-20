martes 22  de  septiembre 2026
HISTORIA DE VIDA

La inspiración no alcanza, dice la creadora de contenido Flor Danay Hernández sobre su rutina diaria

Dice que la inspiración no alcanza cuando el contenido es la fuente de ingresos, y que aprender a delegar fue lo que le permitió crecer

La influencer Flor Danay Hernández.&nbsp;

La influencer Flor Danay Hernández. 

Cortesía
Por JAVIER MORALES

Hay una idea romántica sobre los oficios creativos que Flor Danay Hernández desmonta rápido cuando se le pregunta cómo maneja el ritmo de este trabajo.

Tuvo que aprender a dejar de depender de la inspiración. Lo dice así, sin matizarlo. Hay días creativos y días en los que simplemente hay que cumplir, y cuando el contenido deja de ser un pasatiempo y pasa a sostener una casa, la segunda categoría de días es la que manda.

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Intenta tener horarios y organizar las responsabilidades. Con la creatividad admite que le funciona distinto.

"No siempre puedo decir: de tres a cuatro voy a ser creativa", aseguró.

Lo dice riéndose, y aclara que cuando aparece uno de esos momentos trata de aprovecharlo hasta el fondo. La combinación que describe no es estructura ni espontaneidad, sino las dos cosas a la vez, negociando el mismo día.

El otro cambio lo menciona sin ceremonia. Durante mucho tiempo intentó hacerlo absolutamente todo ella sola, y entendió que si quería crecer tenía que armar equipo y sistemas alrededor suyo. Hoy trabaja con gente que la ayuda, y señala eso como fundamental.

Cualquiera que haya trabajado por su cuenta reconoce ese momento. Es el punto en que la persona que hace todo se convierte en el techo de lo que puede hacerse.

El listado de lo que ocurre detrás de un video de treinta segundos ayuda a entender por qué hizo falta.

Abrir decenas de paquetes. Probar productos. Pensar ideas, escribir guiones, grabar, equivocarse, volver a grabar. Analizar qué funcionó y qué no. Responder a las marcas. Y sostener todo eso a un ritmo que no admite pausas largas, porque la atención de una audiencia se pierde rápido.

"La gente normalmente conoce el video que funcionó. Nosotros conocemos también todos los que hubo que hacer para llegar hasta ese", planteó.

La disciplina no es un tema abstracto en su caso. Cuando le preguntan qué significó el reconocimiento que recibió en abril de 2026 como Creadora Revelación del Año, lo primero que menciona no es el premio.

Menciona la mujer en la que tuvo que convertirse para llegar hasta ahí. La disciplina que tuvo que desarrollar. La constancia. Las veces que siguió trabajando aunque las cosas no salieran como esperaba.

Es la misma idea vista desde el otro extremo, y aparece otra vez cuando Flor Danay Hernández habla de quienes empiezan.

El error que más ve, dice, es esperar resultados antes de haber desarrollado la habilidad. Publican unos cuantos videos, no funcionan, y concluyen que esto no es para ellos. Pero crear contenido es una habilidad y vender también lo es, y las habilidades necesitan volumen, repetición, análisis y capacidad de corregirse.

"Muchas personas no fracasan porque sean malas creando contenido; fracasan porque abandonan antes de volverse buenas", dijo. "Muchas personas no fracasan porque sean malas creando contenido; fracasan porque abandonan antes de volverse buenas", dijo.

Flor Danay Hernández lleva años en esto y todavía habla de aprender. Cuando le preguntan si hay algo que le gustaría hacer y todavía no sabe, responde que muchísimas cosas, y que espera que siempre sea así.

Como subrayó, el día que sienta que ya sabe hacerlo todo, probablemente se esté quedando cómoda.

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