martes 19  de  mayo 2026
POLÍTICA

La Unión Europea advierte que el modelo cubano "ya no es admisible"

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió el fin de la represión política y advirtió sobre el deterioro económico y social en la isla

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID_ La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, instó al régimen cubano a poner “fin a la represión política” y al “control absoluto” de la economía, al tiempo que defendió la necesidad de impulsar reformas políticas y económicas “significativas” para evitar un eventual “colapso” del país.

“La Habana debe poner fin a la represión política y a su control absoluto sobre la economía, que está frenando al país”, afirmó Kallas durante un debate celebrado en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia, sobre la situación política y social de Cuba.

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La jefa de la diplomacia europea advirtió que el ‘statu quo’ en la isla ya no es admisible tras décadas de decisiones que, a su juicio, perjudicaron tanto al país como a la población cubana.

Crisis energética y deterioro social

Durante su intervención, Kallas lamentó que millones de cubanos enfrenten apagones diarios, escasez de medicamentos y alimentos, además del deterioro progresivo de los servicios públicos y las dificultades para acceder a la atención sanitaria básica.

La funcionaria europea atribuyó la crisis energética y económica a fracasos económicos estructurales, políticas deficientes” y también al impacto de las restricciones externas vigentes, aunque evitó mencionar directamente el embargo de Estados Unidos contra la isla.

Asimismo, insistió en que las autoridades cubanas deben liberar a las personas detenidas “arbitrariamente”, avanzar hacia reformas democráticas y permitir una mayor apertura política y económica.

“Los cubanos merecen una vida mejor. Merecen mayor libertad y oportunidades”, sostuvo.

Kallas también defendió la apertura a la iniciativa privada, la inversión y el emprendimiento como elementos “esenciales” para estabilizar la situación en Cuba.

“Una reforma económica sostenible requiere seguridad jurídica, actores económicos independientes y libertad”, destacó.

Ayuda humanitaria y revisión del acuerdo con Cuba

La diplomática estonia aseguró, además, que la Unión Europea continuará apoyando a la población cubana mediante ayuda humanitaria y destacó la reciente aprobación de seis millones de euros adicionales destinados a atender necesidades urgentes en la isla.

Según explicó, esos recursos serán canalizados a través de organizaciones internacionales, agencias de países miembros y socios europeos.

“La Unión Europea no financia al Estado cubano”, remarcó.

Durante el debate, Kallas defendió también el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba como una herramienta para abordar asuntos relacionados con derechos humanos, presos políticos y preocupaciones geopolíticas.

Sin embargo, reconoció que, tras casi una década en vigor, el mecanismo “no ha dado los frutos” esperados y necesita ser revisado.

“El comunismo nunca funciona”

Kallas destacó la resiliencia del pueblo cubano, aunque advirtió que esta no puede sustituir a la reforma.

“No puede compensar el fracaso económico y el aislamiento creciente. El apoyo humanitario no resolverá la crisis de Cuba, sino que únicamente aliviará el sufrimiento humano inmediato”, afirmó.

La funcionaria aseguró además que habla desde la experiencia de haber “vivido bajo el comunismo” en Estonia y sostuvo que “el comunismo nunca funciona”.

Finalmente, alertó sobre las posibles consecuencias humanitarias, migratorias y de seguridad que podría generar un agravamiento de la crisis cubana tanto para la isla como para la región.

“Una mayor inestabilidad en Cuba solo arriesga mayores consecuencias humanitarias, migratorias y de seguridad para el pueblo cubano, pero también para una región más amplia. Una reforma negociada hoy es preferible al colapso mañana”, concluyó.

FUENTE: Con información de Europa Press

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