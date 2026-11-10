La marca de ropa LÜMI by Matthew y la fundación Manos Misioneras sellan una alianza para ayudar a niños y familias

Una historia de amor maternal, perseverancia y solidaridad dio origen a una alianza que busca transformar vidas. El pasado 5 de noviembre, durante el lanzamiento oficial de LÜMI by Matthew , su fundadora, la empresaria cubana Ivania Arquez , anunció una colaboración con Manos Misioneras USA , organización sin fines de lucro encabezada por Fabiola Angulo .

El encuentro reunió a personalidades, amigos y colaboradores de ambas iniciativas, quienes acompañaron una celebración que trascendió la presentación de una nueva marca de ropa. Hubo refrigerios y un desfile de pijamas LÜMI by Matthew. La totalidad de los ingresos obtenidos esa noche fue destinada a la fundación, y la empresa asumió el compromiso de continuar contribuyendo económicamente con cada compra.

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Detrás de LÜMI by Matthew existe una historia profundamente personal. Nacida en Cuba y residente en Miami desde 2002, Ivania atravesó cuatro años de tratamientos de fertilidad antes de convertirse en madre.

El nacimiento de su hijo Matthew representó la realización de un sueño y también la inspiración para emprender.

“Durante mi proceso de fertilidad, en medio de la espera y el dolor, empecé a pensar en cómo podía crear algo que me permitiera seguir ayudando”, recuerda.

Así nació LÜMI by Matthew, una marca de ropa familiar que comenzó ofreciendo pijamas y prendas de descanso para bebés, niños y adultos, y que proyecta ampliar su catálogo con conjuntos combinados para madres e hijos.

Cada pieza cuenta con diseños y estampados exclusivos, concebidos para convertirse también en recuerdos familiares.

“Como mamá, sé que a veces guardas un pijamita porque te recuerda lo chiquito que era tu hijo cuando lo usaba”, explica Ivania.

Su propósito solidario surgió incluso antes de concretar el emprendimiento.

“Cuando nació Matthew, le di gracias a Dios y empecé a soñar con llevar nuestras prendas a hospitales y regalarles una sonrisa a los niños y a sus familias”, comenta. “Cuando nació Matthew, le di gracias a Dios y empecé a soñar con llevar nuestras prendas a hospitales y regalarles una sonrisa a los niños y a sus familias”, comenta.

La otra protagonista de esta historia es Fabiola Angulo, fundadora de Manos Misioneras USA, organización registrada oficialmente en 2022, aunque su vocación de servicio comenzó décadas atrás.

“Desde los seis años mis padres me enseñaron, con su ejemplo, a tenderle la mano a quien lo necesitara”, recuerda Fabiola, de 49 años, quien en Manos Misioneras es secundada por Vanessa Jiménez.

La fundación acompaña a niños con cáncer, otras enfermedades y discapacidades, así como a sus familias. Sus voluntarios visitan hospitales como Nicklaus Children’s Hospital, Ronald McDonalds House South Florida, Joe DiMaggio Children’s Hospital y Jackson.

Entre sus iniciativas destaca Dreams of Hope, programa dedicado a cumplir sueños infantiles. También desarrolla actividades de alimentación, acompañamiento emocional, atención dental mediante Healthy Smile y otras acciones solidarias.

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Para Fabiola, esta misión tiene una dimensión especialmente íntima. Su hija María José tiene síndrome de Moebius, una experiencia que le permitió comprender las necesidades de las familias que enfrentan situaciones médicas complejas.

“A veces, lo que más agradeces es algo tan concreto como que alguien te lleve una comida o se siente a escucharte”, reflexiona. “A veces, lo que más agradeces es algo tan concreto como que alguien te lleve una comida o se siente a escucharte”, reflexiona.

La conexión entre ambas mujeres surgió de sus experiencias personales y de una convicción compartida: ayudar a quienes atraviesan momentos difíciles.

“Me gustó que Ivania quisiera apoyar a las familias desde el lanzamiento de su marca y que ese compromiso continuara con cada compra”, señala Fabiola.

Por su parte, Ivania resume el espíritu de esta colaboración con una reflexión sencilla:

“A veces un gesto pequeño puede hacer que una familia se sienta acompañada en un día difícil. Si tenemos la oportunidad de hacerle ese día un poquito más llevadero a alguien, vale la pena hacerlo”.