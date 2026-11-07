Balenciaga nombra a Martine Rose como directora creativa

PARÍS.- La británica Martine Rose, de familia jamaiquina, fue nombrada directora de creatividad de Balenciaga, la famosa casa francesa de moda que conoció en la era del diseñador georgiano Demna, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto.

"Es un enorme privilegio ser nombrada directora de creatividad de Balenciaga, una casa con un legado extraordinario y un espíritu creativo audaz que siempre me ha inspirado", afirma la diseñadora de 45 años, citada en un comunicado del grupo Kering anunciando su nombramiento.

Así se convierte en una de las pocas creadoras negras al frente de una gran casa de lujo, junto a Grace Wales Bonner, también británica y caribeña, nombrada el año pasado para la creación masculina en Hermès.

El grupo francés de lujo Kering anunció este viernes que Rose asumirá como directora creativa de Balenciaga, tras la salida de Pierpaolo Piccioli, quien estuvo en el cargo poco más de 18 meses.

Martine Rose conoce bien la casa fundada en 1917 por Cristóbal Balenciaga, porque entre 2015 y 2018 había sido consultora para las colecciones masculinas de Balenciaga junto a Demna, quien la contrató nada más llegar.

Desde ese puesto desempeñó un importante papel en el giro estético que marcó el éxito de esa época: siluetas amplias y oversize, trajes de corte recto o las llamadas "dad shoes", zapatillas gruesas de inspiración retro.

Rose, que fundó en 2007 su propia marca homónima de moda masculina en Londres, asegura haberse criado en el seno de las contraculturas británicas, desde el rave al hip-hop, pasando por el punk y el fútbol.

Para Luca de Meo, director general de Kering, Martine Rose encarna "el espíritu" de la firma "de creatividad radical".

"Su cercanía con la nueva generación y sus estrechos vínculos con la cultura aportan una nueva dimensión a la casa", insistió en el comunicado de Kering.

"A Rihanna se la ve habitualmente con sus creaciones, mientras que Kendrick Lamar la ha convertido prácticamente en su diseñadora de cabecera para algunos de los momentos más importantes de su carrera", señala este viernes la edición británica de Vogue.

El mundo de la moda celebra este nombramiento; un ejemplo de ello es el consultor de moda Dryce Lahssan, quien escribió en Instagram: "¡Adoramos a Martine, vamos allá!".

Un nuevo capítulo

Su nombre llevaba varias semanas sonando con insistencia como sucesora de Pierpaolo Piccioli, cuya salida se anunció en la víspera tras semanas de rumores.

Procedente de Valentino, Piccioli había asumido en mayo de 2025 la dirección artística de Balenciaga, fundada en España pero con sede en París desde 1937.

El diseñador, de 59 años, recibió el encargo de abrir un "nuevo capítulo" para la casa de lujo tras la era del georgiano Demna, tan llamativa como controvertida.

Rose asumirá su cargo el 16 de noviembre y se prevé que su primer desfile tenga lugar en febrero, durante la Semana de la Moda de París.

Desde la llegada a Kering de Luca de Meo en septiembre del año pasado, el grupo de lujo francés está llevando a cabo un amplio reajuste de directores artísticos de sus marcas.

A mediados de octubre, el grupo anunció la salida del irlandés Seán McGirr de la firma Alexander McQueen, a la que había llegado en 2023.

Una semana antes comunicó la del diseñador belga Anthony Vaccarello de Saint Laurent, tras más de una década al frente de la legendaria marca francesa.