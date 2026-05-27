Miami Marlins se unen a Fundación Manos Misioneras USA durante celebración de la Herencia Venezolana

Anuncian celebración de la Herencia Venezolana para el 25 de julio en el loanDepot park de Miami.

MIAMI - La celebración de la Herencia Venezolana volverá el 25 de julio al loanDepot park de Miami durante el encuentro entre los Miami Marlins y los San Diego Padres, en una jornada que combinará deporte, cultura y solidaridad. Como parte de la iniciativa, una porción de los boletos vendidos será destinada a Fundación Manos Misioneras USA, organización dedicada a apoyar a niños con cáncer, pacientes con necesidades especiales, y familias vulnerables del sur de la Florida.

La colaboración surge en medio de los esfuerzos de distintas organizaciones comunitarias y líderes hispanos por impulsar actividades culturales con impacto social dentro de eventos masivos en Miami, una ciudad marcada por la presencia de la diáspora venezolana y latinoamericana.

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La empresaria, líder comunitaria y filántropa Fabiola Angulo, presidenta de Fundación Manos Misioneras USA y artífice de esta alianza, señaló que la iniciativa busca convertir la celebración en una oportunidad de ayuda comunitaria. “Más allá del encuentro deportivo, queremos que este evento también represente apoyo para muchas familias que necesitan asistencia y acompañamiento”, expresó.

Para Fabiola Angulo, la alianza con los Miami Marlins representa también un momento de satisfacción personal tras años de trabajo comunitario en el sur de la Florida a través de Fundación Manos Misioneras USA.

“Me siento profundamente orgullosa de ver cómo tantos años de esfuerzo, ayuda social y compromiso con nuestra comunidad hoy se traducen en oportunidades reales para seguir apoyando a niños y familias que lo necesitan. Este logro demuestra que cuando trabajamos con propósito, sí podemos generar impacto”, expresó Angulo. “Me siento profundamente orgullosa de ver cómo tantos años de esfuerzo, ayuda social y compromiso con nuestra comunidad hoy se traducen en oportunidades reales para seguir apoyando a niños y familias que lo necesitan. Este logro demuestra que cuando trabajamos con propósito, sí podemos generar impacto”, expresó Angulo.

La jornada incluirá además actividades culturales, entretenimiento familiar y espacios dedicados a resaltar las tradiciones venezolanas dentro de una de las celebraciones hispanas organizadas por los Miami Marlins durante la temporada.

En los últimos años, los Miami Marlins han impulsado diferentes iniciativas enfocadas en destacar la diversidad cultural del sur de la Florida y fortalecer vínculos con las comunidades latinas a través del deporte y eventos temáticos.

Para más información visita https://www.mlb.com/marlins/tickets/offers/heritage/venezuela/chema-sanchez