La niña que conquistará tu corazón y el clásico que nunca superaste: Todo Novelas, Más Pasiones presenta el estreno de "Melissa" y el regreso del clásico "El Clon"

MIAMI – Este mes de abril, TODO NOVELAS, Más Pasiones , el canal FAST que trae las más emocionantes y cautivadoras series dramáticas y telenovelas de todo el mundo, eleva su propuesta con una poderosa combinación de novelas internacionales que han conquistado al mundo, reafirmando su compromiso de ofrecer las mejores telenovelas globales completamente gratis para la audiencia hispana en Estados Unidos.

Encabezando esta programación llega Melissa: La niña del valle verde , un conmovedor drama familiar que comienza el 22 de abril y se emitirá de lunes a viernes a las 9pm ET / 6pm PT , junto al esperado regreso del clásico inolvidable El Clon , una de las telenovelas más icónicas de la televisión global la cual se estrena el 21 de abril y se emitirá de lunes a viernes a las 5pm ET / 2pm PT.

Inspirada en el clásico literario Anne of Green Gables, Melissa es una emotiva historia que sigue al personaje titular, una niña huérfana que lucha por encontrar su lugar en el mundo tras enfrentar el rechazo y el maltrato de su familia adoptiva. Su destino cambia cuando conoce a Metín, un hombre solitario que decide darle una nueva oportunidad en la finca Valle Verde, donde comenzará una nueva vida marcada por secretos, amor y descubrimiento personal.

Protagonizada por la talentosa Beren Gökyldz, reconocida mundialmente por su papel en Madre, la joven actriz, ganadora en dos ocasiones y cinco veces nominada a los premios Golden Butterfly, vuelve a conquistar al público con una interpretación profundamente emotiva que promete robar corazones.

Como parte de esta apuesta por grandes historias globales, TODO NOVELAS también presenta El Clon, una producción que marcó a toda una generación y sigue siendo referente dentro del género. Ambientada entre Brasil y Marruecos, la historia sigue el amor imposible entre Jade y Lucas, mientras aborda temas tan innovadores como la clonación humana, los conflictos culturales y la identidad. Tras la muerte del hermano gemelo de Lucas, un científico decide crear el primer clon humano, desatando una serie de eventos que exploran la ciencia, la fe y las emociones humanas.

Con un elenco icónico encabezado por Giovanna Antonelli y Murilo Benício, El Clon combina romance, drama y reflexión social en una historia que continúa cautivando audiencias alrededor del mundo.

Con esta programación, TODO NOVELAS, Más Pasiones se posiciona como el destino ideal para descubrir y revivir historias inolvidables de distintas culturas, desde nuevos favoritos hasta clásicos que marcaron época. Todo Novelas está disponible gratis en The Roku Channel, Tubi, ViX, Canela.TV, Sling Freestream, Vizio WatchFree+, Fire TV Channels y Plex entre otros.

Para más información y detalles de programación, puedes seguir @todonovelas_tv en Instagram.

Acerca de TODO Novelas, Más Pasiones

TODO NOVELAS, Más Pasiones pertenece y es operado por Hemisphere Media Group, Inc., la empresa de medios estadounidense líder dirigida a los crecientes mercados hispanos en los EEUU y latinoamericanos con cadenas de televisión y radio líderes en la industria y una popular oferta de contenido digital. Con sede en Miami, Florida, Hemisphere es dueña y opera el conglomerado WAPA Media, sombrilla que incluye WAPA TV, el canal líder de televisión abierta y el productor de contenido local preeminente en Puerto Rico, WKAQ 580AM y KQ105 FM, las estaciones AM y FM de radio líderes en Puerto Rico, el canal WAPA Deportes, y WAPA Digital.

Además, Hemisphere tiene cinco canales de cable hispanos principales en Estados Unidos (Cinelatino, Pasiones, WAPA América, CentroAméricaTV y Televisión Dominicana), dos canales de cable en América Latina (Cinelatino y Pasiones), crecientes canales FAST en los EEUU (TODOCINE; TODO NOVELAS, Más Pasiones; y WAPA+) y una compañía de distribución de contenido internacional.