martes 2  de  junio 2026
DECLARACIONES

Marco Rubio asegura que "Cuba sigue siendo la excepción en el hemisferio"

El secretario de Estado de Estados Unidos destacó que, tras “20 años de negligencia”, Washington está “operacionalizando” una estrategia para recuperar el hemisferio occidental, donde potencias como China habían ganado terreno

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que, bajo la administración Trump, América Latina vive un giro histórico hacia gobiernos “amigos de Estados Unidos”.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que más de una docena de países de la región están alineados en materia de seguridad y prosperidad económica con EEUU. Sin embargo, Rubio identificó de forma explícita a Cuba como una de las excepciones que persisten en la región, reseña el portal web Martí Noticias.

Lee además
Los cubanos usan ollas para reclamar electricidad durante la tercera noche de apagón nacional en La Habana el 20 de octubre de 2024.
CRISIS

Cubanos salen a las calles a reclamar "corriente y comida", tras más de 26 horas sin electricidad
Los organizadores adelantaron que continuarán promoviendo espacios de análisis sobre los principios constitucionales, las libertades fundamentales y los mecanismos que permitan a los cubanos definir el rumbo de su país.
LEGADO REPUBLICANO

Desde Miami, líderes del exilio reivindican la Constitución de 1940 para una Cuba democrática

En una intervención durante la audiencia de confirmación de políticas exteriores, el secretario Rubio describió el cambio como “una historia increíble”. “Básicamente, salvo Nicaragua, salvo Cuba obviamente, Venezuela sigue teniendo algunos desafíos y, por supuesto, Brasil aunque está en medio de un ciclo electoral… en general es una región llena de aliados estadounidenses”, señaló.

Rubio destacó que, tras “20 años de negligencia”, Washington está “operacionalizando” una estrategia para recuperar el hemisferio occidental, donde potencias como China habían ganado terreno.

“Ahora tenemos una coalición de países amigos en el hemisferio, más de una docena, que trabajan juntos no solo en temas de seguridad, sino también en prosperidad económica”, explicó.

La declaración de Rubio llega en un momento de creciente presión sobre La Habana. Fuentes del Departamento de Estado consultadas por este medio indican que la administración Trump prepara nuevas medidas restrictivas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, incluyendo posibles sanciones adicionales y un endurecimiento de la política de “máxima presión” que ya aplicó durante su primer mandato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StateDept/status/2061819116483215608?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2061819116483215608%7Ctwgr%5Ec76efd1e5f23d457193760f69d527969da1b56d2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.martinoticias.com%2Fa%2F465627.html&partner=&hide_thread=false

La captura de Maduro por parte de EEUU

En la audiencia Rubio recordó la captura de Maduro el pasado 3 de enero: "Hemos llevado ante la justicia a un déspota antiamericano en Caracas, en una de las hazañas de precisión letal más extraordinarias de la historia militar. Las Fuerzas Especiales estadounidenses cruzaron un hemisferio, penetraron en una de las capitales más fuertemente fortificadas de la región, neutralizaron la infraestructura militar del régimen y derrocaron a Nicolás Maduro en cuestión de horas".

"El régimen de Maduro no era simplemente otra dictadura corrupta; era un foco de desorden regional: exportaba criminales, empoderaba a los cárteles, colaboraba con potencias hostiles y convertía la migración masiva en un arma dirigida hacia el norte, contra los Estados Unidos. Hoy, el dictador narcoterrorista que había vaciado sus prisiones hacia nuestras ciudades y convertido a su país en una cabeza de playa para nuestros adversarios ha sido llevado ante la justicia por el presidente Trump", agregó el testimonio de Rubio.

FUENTE: Marti Noticias

Temas
Te puede interesar

Matrimonio cubano expulsado de Washington por espionaje trabaja en Madrid a favor de la dictadura

Marco Rubio afirma que dinero de petróleo en Venezuela "por primera vez no es robado"

Rubio espera que las conversaciones que mantienen EEUU y Cuba desemboquen en "un buen resultado"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
AJUSTE

Legisladores de Florida enmiendan plan de DeSantis para recortar impuesto a la propiedad

Imagen de una plataforma petrolera.
MEDIDAS

Ingresos por venta de combustible venezolano quedan bajo la supervisión del Tesoro estadounidense

Jennifer López y su hijo Oskar. 
CELEBRIDADES

Hija de Jennifer López anuncia nuevo nombre en ceremonia de graduación

Daniel Pérez, designado presidente de la Cámara en Florida.
POLÍTICA EXTERIOR

Trump nomina al cubanoamericano Daniel Pérez como embajador en Brasil

Responsable militar iraní estima inevitable la reanudación de la guerra con EEUU
Guerra

Responsable militar iraní estima "inevitable" la reanudación de la guerra con EEUU

Te puede interesar

Californianos ejercen su voto en las elecciones primarias en un colegio electoral en Los Ángeles.
ELECCIONES

California vota hoy en primarias con fuerte candidato republicano para gobernador

Por Leonardo Morales
Steven Meiner, alcalde de Miami Beach, posa frente a unas de las grandes pelotas de futbol. 
ATENCIÓN FUTBOLEROS

Miami Beach se viste de Mundial con conciertos, grandes pantallas, arte y fiestas para aficionados

Michael J. Enriquez, de 53 años.
ABUSO ESCOLAR

Profesor de escuela secundaria en Miami-Dade enfrenta acusaciones por conducta sexual con una estudiante

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
AJUSTE

Legisladores de Florida enmiendan plan de DeSantis para recortar impuesto a la propiedad

Lugar donde se levanta Okan Tower.
ACCIDENTE LABORAL

Trabajadora muere y otro obrero resulta herido tras derrumbe en obra del centro de Miami