viernes 10  de  julio 2026
INSPIRACIÓN

Marlui Rivas y Lisandra Torres: liderazgo femenino en el sector inmobiliario en Florida

Ambas cuentan con carreras de alto nivel y han trabajado en proyectos dirigidos a clientes nacionales e internacionales

Marlui Rivas y Lisandra Torres.&nbsp;

Marlui Rivas y Lisandra Torres. 

Cortesía
Marlui Rivas y Lisandra Torres.&nbsp;

Marlui Rivas y Lisandra Torres. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Dinámico y competitivo, así es el mercado inmobiliario del sur de Florida. En este convergen compradores locales, inversionistas internacionales y exclusivos desarrollos residenciales. En ese escenario, Lisandra Torres y Marlui Rivas han construido sólidas trayectorias desde distintas áreas del negocio, unidas por una visión compartida: convertir el lujo y la calidad de vida en experiencias para sus clientes.

Aunque cada una ha desarrollado una especialidad propia, ambas comparten una filosofía basada en el servicio personalizado, el conocimiento del mercado y la construcción de relaciones a largo plazo con sus clientes.

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Desde 2013, Lisandra Torres ha desarrollado una sólida trayectoria en el mercado inmobiliario de Miami. Como fundadora y Managing Broker de Dolce Living Realty, ha enfocado su trabajo en propiedades residenciales, comerciales, inversiones, administración de propiedades y proyectos de preconstrucción.

Su filosofía profesional va más allá de la compraventa de inmuebles. Para Torres, cada operación representa un proyecto de vida o una estrategia patrimonial, especialmente para familias latinoamericanas que buscan establecerse o invertir en Estados Unidos.

Esa visión le ha permitido posicionarse como una asesora que combina planificación estratégica, conocimiento del mercado y un acompañamiento personalizado durante el proceso de compra o venta. Entre los valores que definen su trabajo destacan la transparencia, la integridad, la lealtad y la capacidad de anticipar las tendencias del mercado para ayudar a sus clientes a tomar decisiones a largo plazo.

Fuera de su actividad profesional, mantiene un fuerte compromiso con iniciativas comunitarias y organizaciones sin fines de lucro, y participa en programas de mentoría para nuevos profesionales del sector.

Por su parte, Marlui Rivas acumula más de dos décadas de experiencia en el segmento del lujo, convirtiéndose en una de las ejecutivas de ventas más reconocidas del mercado inmobiliario de alto nivel en Florida.

Actualmente se desempeña como vicepresidenta de Ventas Internacionales de Icon Beach Residences, un desarrollo frente al mar ubicado en Hollywood, Florida, y también forma parte de Dezer Platinum Realty.

Ha participado en algunos de los proyectos residenciales más emblemáticos del estado, entre ellos Porsche Design Tower, Residences by Armani/Casa, Trump Towers y Cipriani Residences Miami.

Su historial incluye importantes récords de ventas, como la reventa más alta registrada en Sunny Isles Beach en 2001, por 3,4 millones de dólares, y la venta de un penthouse de 13 millones de dólares en Porsche Design Tower en 2025.

Especializada en propiedades frente al mar y desarrollos de lujo, Rivas ha construido una reputación basada en el conocimiento del mercado internacional y en la atención a compradores de alto patrimonio provenientes de América Latina, Europa y otros mercados estratégicos.

Marlui Rivas y Lisandra Torres.

Marlui Rivas y Lisandra Torres.

Alianza y suma de experiencia

La colaboración entre Lisandra Torres y Marlui Rivas refleja cómo dos perfiles complementarios pueden aportar valor a los clientes.

Si bien Torres aporta una amplia experiencia en asesoría integral, planificación patrimonial e inversiones inmobiliarias para familias e inversionistas, Rivas brinda un profundo conocimiento del segmento de desarrollos de lujo y de las propiedades waterfront (frente al mar) más exclusivas del sur de Florida.

Ambas coinciden en que el mercado inmobiliario actual exige mucho más que cerrar una venta: requiere comprender las necesidades de cada comprador, interpretar las tendencias económicas y ofrecer soluciones adaptadas a los objetivos personales y financieros.

Evolución

El sector inmobiliario experimenta una creciente presencia de mujeres en puestos de liderazgo en los últimos años, especialmente en mercados internacionales como Miami, donde convergen la inversión extranjera, la migración y, por supuesto, el desarrollo urbano.

De hecho, según CREW Network, las mujeres representan actualmente el 38% de la fuerza laboral del real estate comercial, el porcentaje más alto registrado por esa entidad.

Las carreras de Lisandra Torres y Marlui Rivas ilustran esa evolución. Con visión estratégica y orientación al servicio, se insertaron en segmentos muy competitivos y crearon una red de clientes que confía en su capacidad para identificar oportunidades en uno de los mercados inmobiliarios más importantes de Estados Unidos.

Como demuestra su alianza, la colaboración entre profesionales con fortalezas complementarias puede ser una ventaja para quienes buscan invertir, establecerse o expandir su patrimonio en el sur de Florida.

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