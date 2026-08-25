Miami, lista para acoger el foro más importante de las Américas sobre comercio seguro

MIAMI .- A pocos días de su esperada apertura, Miami se prepara para el 12.º Congreso Mundial BASC 2026, el foro más importante del hemisferio en materia de seguridad de la cadena de suministro y facilitación del comercio seguro, que se llevará a cabo los días 1 y 2 de septiembre de 2026.

La cumbre internacional marcará la celebración de los 30 años de trayectoria ininterrumpida del programa BASC (1996–2026). Nacido como una pionera iniciativa de cooperación con la Aduana de Estados Unidos (hoy U.S. Customs and Border Protection - CBP), BASC se ha consolidado como el referente global de autorregulación y corresponsabilidad público-privada, para prevenir que las operaciones de comercio legítimo sean utilizadas para el narcotráfico, el contrabando, la corrupción y el lavado de activos.

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El impacto global de BASC en 30 años: cifras oficiales

4.702 empresas certificadas: Red empresarial activa y verificada que blinda el comercio en 26 países de las Américas y el Caribe.

25 capítulos en el mundo: estructura regional sólida compuesta por 11 capítulos nacionales y 14 regionales, coordinados desde Miami, FL.

5.982 auditorías en el último año: Riguroso esquema de control con 5.771 auditorías presenciales (96.5%) y 211 remotas bajo el SGCS BASC.

Plataforma hacia la OEA y C-TPAT: 360 empresas certificadas por la OEA (+25% de crecimiento anual) y 61 empresas validadas formalmente en C-TPAT.

77.334 personas capacitadas en el último año: Formadas a lo largo de 2.148 eventos educativos en gestión integral del riesgo y seguridad aduanera.

4.910 auditores calificados: Fuerza técnica de 4.716 auditores internos BASC y 194 auditores internacionales de certificación.

El Congreso reunirá a las máximas autoridades aduaneras, como ministros de la República Dominicana y Ecuador, así como a representantes de las aduanas de Brasil, Honduras, Guatemala, Panamá y otros líderes del continente. Entre los componentes principales el evento destaca:

Sesiones Plenarias y Diálogo Público-Privado: Conferencias magistrales y paneles de debate con autoridades como la OMA, U.S. CBP / C-TPAT, enfocados en interoperabilidad fronteriza, programas de Operador Económico Autorizado (OEA) y ciber-resiliencia en el transporte multimodal.

Tecnologías Emergentes y Sostenibilidad: Análisis de herramientas disruptivas, inspección no intrusiva y trazabilidad de carga mediante Inteligencia Artificial, así como la presentación de la ponencia sobre 'Aduanas Verdes' y sostenibilidad en la cadena logística (Green Supply Chains).

Galardones a empresas en conmemoración de los 30 años: Entrega de reconocimientos institucionales a empresas, y líderes fundadores que han forjado el modelo BASC a lo largo de tres décadas de servicio a la seguridad hemisférica.

“Llegamos a nuestro 30º aniversario demostrando que la seguridad y la facilitación del comercio no son conceptos opuestos, sino complementarios. El 12º Congreso Mundial en Miami será el escenario idóneo para trazar la hoja de ruta de la seguridad logística global hacia la próxima década, reafirmando la confianza mutua entre el sector público y el empresariado internacional”, destacaron las directivas de World BASC Organization.

World BASC Organization (WBO) es una organización internacional sin fines de lucro 501(c)(3), bajo las leyes del Estado de la Florida, EEUU, con sede principal en Miami. Lidera el desarrollo de estándares internacionales y la certificación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS BASC).

WBO es miembro activo del Grupo Consultivo del Sector Privado (PSCG) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en Bruselas y ostenta la presidencia del Grupo Regional del Sector Privado (GRSP) para las Américas y el Caribe.

www.wbasco.org | www.congresomundialbasc.org