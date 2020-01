Abogado califica de "muy preocupantes" concesiones de España al régimen chavista

El reclamo lo hizo de Manuel Zalba, miembro del Colegio de Abogados de Madrid y militante del Partido Popular (PP)

En entrevista concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS, el letrado sostuvo que la “número dos” de la dictadura madurista “estuvo alrededor de 12 horas” en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, donde sostuvo una “reunión” con el ministro de Transporte español, José Luis Ábalos, encuentro que el funcionario no reconoce como tal.

Según la interpretación legal de Zalba, las “zonas de tránsito” o “cualquier otro espacio de un aeropuerto” en esa nación se consideran territorio español. “Estas áreas se encuentran bajo la jurisdicción y el control de España; eso no tiene duda”, apuntilló.

El abogado, quien también es miembro de la Comisión Justicia Cuba, que fiscaliza los delitos de lesa humanidad atribuibles al castrismo, basó su opinión en una sentencia del Tribunal Constitucional del país ibérico, que fue emitida por un caso de asilo en 1996.

Acorde con esa normativa, la zona internacional de un aeropuerto es territorio español. Además, tanto el espacio aéreo como los aeropuertos del país están sometidos a la soberanía española, según los artículos 1, 3, 42 y 47 de la Ley sobre Navegación Aérea española, de 1960.

El periódico español El Confidencial también recordó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han declarado que estas zonas se encuentran bajo la soberanía de los Estados.

A pesar de las solicitudes formuladas por diferentes personalidades de la política local e internacional, la Comisión Europea y el Consejo de la UE han evitado pronunciarse sobre el caso de la vicepresidenta de la dictadura venezolana.

Al respecto, el ministro Ábalos ha manifestado sobre la presencia de Rodríguez en su país, entre el 19 y el 20 de enero pasados, que la funcionaria del régimen chavista “estaba de tránsito” y que, por tanto, según el titular de la cartera de Transporte, este le habría recordado “que no podía pisar suelo español”.

“Ábalos dice que no fue una reunión porque no trató ningún tema que fuera trascendental, pero lo más grave fue que lo hizo en horas de la madrugada, en un carro particular, que no era oficial del ministerio, y accedió a la zona privada del Aeropuerto de Madrid-Barajas”, agregó Zalba.

Las sanciones de la UE impuestas a la cúpula del régimen venezolano señalan que los incluidos en un listado de 25 personas, en el que se encuentra Rodríguez, no pueden entrar a ningún país de ese conglomerado de naciones europeas, ni tampoco ‘transitar’ por el llamado ‘espacio Schengen’.

“A nivel europeo se ha vulnerado una sanción gravísima que tiene la cúpula de Nicolás Maduro”, apuntó el letrado.

Añadió que “esas 12 horas que pasó en la zona VIP de vuelos privados y el vuelo comercial que tomó a Doha (Qatar) se considera territorio español, y estoy convencido de que van a tener que dar muchas explicaciones en el Congreso de España”.

Hasta el momento, el Gobierno español ha aceptado que Rodríguez bajó de un primer avión, recorrió con ayuda de la Policía cuatro kilómetros que separan la terminal ejecutiva de la zona T4 y allí subió a un vuelo comercial con destino a Qatar.

De acuerdo con el testimonio de Zalba, Ábalos ha “mentido de manera sistemática”. “Primero dijo que iba a visitar a un amigo, que era el ministro de Transportes de Venezuela, pero ya reconoció que estuvo con ella 30 minutos”, puntualizó.

La visita o parada técnica de Delcy Rodríguez ha provocado una de las mayores crisis diplomáticas de la historia reciente de España.

“Este incidente ha sido a escasos días de la visita de Juan Guaidó [presidente encargado de Venezuela] a España, en la cual Pedro Sánchez no ha querido verlo, al contrario de sus homólogos europeos, y en cambio sí envió, en horas de la madrugada, a un ministro a reunirse en el aeropuerto con Delcy Rodríguez”, acotó.

Para el abogado, “apenas llevamos un par de semanas de legislatura en el Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, y ya tenemos varios guiños que se han hecho a Venezuela, que son muy preocupantes”.