Muerte del preso político lleva más de 20 días sin respuesta oficial ni responsables

La muerte Víctor Quero Navas, preso político, ha sido deplorada a escala nacional e internacional

CARACAS. - A pesar de las exigencias de justicia, la muerte y desaparición forzada del preso político Víctor Quero Navas en Venezuela continúa sin respuesta oficial sobre una investigación , a más de 20 días de haber sido informada su localización y deceso por parte de las autoridades penitenciarios en un suscito y confuso comunicado.

Defensores de derechos humanos reclaman la supuesta inacción por parte del fiscal general, Larry Lavoe, quien informó el inicio de una investigación penal el 7 de mayo pasado.

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Sin embargo, familiares y el resto de los venezolanos siguen sin conocer resultados acerca del hecho criminal, sus responsables, y la desaparición forzada de Quero desde su detención en enero de 2025, considerado terrorismo de Estado. Temen impunidad.

Este hecho ocasionó la intensa y dolorosa búsqueda por más de un año y sin respuesta alguna, de su madre Carmen Navas, quien falleció a los pocos días de conocer la muerte de su hijo, lo que causó conmoción y rechazo nacional e internacional.

AFP__20260515__B2ZC8CQ__v1__MidRes__VenezuelaUsConflictCrisis Carmen Teresa Navas, muestra un cartel con la foto de su hijo Víctor Hugo Quero AFP

Muerte de preso político impune

“Aún hoy siguen impunes los carceleros, los torturadores y los funcionarios que mintieron”, afirmó Luis Carlos Díaz, periodista y activista de derechos humanos, mientras familiares, vecinos, abogados y comunidades universitarias realizan protesta-homenaje y misas en tributo a la memoria de Navas y de Quero.

Según el fiscal Lavoe, una fiscal nacional con competencia en protección de derechos humanos es la encargada de trabajar por el esclarecimiento de los hechos “de manera oportuna e imparcial”.

También ordenó, según su comunicado, la exhumación “con prontitud” del cuerpo de Quero, pero el procedimiento forense realizado el 8 de mayo, no contó con la debida presencia de familiares ni de funcionarios de investigación técnica.

Además, hay contradicciones en la fecha de la muerte, por lo que defensores de derechos humanos alertaron sobre la falta de certeza en una investigación iniciada con irregularidades.

Tampoco funcionarios judiciales de la gestión de Delcy Rodríguez, en nombre del Estado, han dado la información sobre el desarrollo del caso a los familiares ni el resarcimiento, razón por la cual exigen una investigación "pronta, imparcial y transparente", enmarcada en parámetros internacionales.

FUENTE: Con información redX