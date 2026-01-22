Accidentes ferroviarios en España reabren dudas sobre la seguridad

Estos accidentes ferroviarios, uno de ellos muy grave, registrados en menos de 72 horas han reavivado el debate sobre la seguridad del sistema ferroviario español y el estado de su infraestructura, en un país que durante décadas exhibió su red como un referente mundial. La sucesión de siniestros, con un saldo de más de 40 fallecidos, ha generado inquietud social, presión sindical y un creciente cruce político mientras avanzan investigaciones técnicas todavía abiertas.

Cerca de la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, se produjo la colisión más grave. Los últimos vagones de un tren del operador privado italiano Iryo descarrilaron cuando cubrían la ruta Málaga-Madrid y dos de ellos invadieron la vía contigua justo cuando circulaba en sentido contrario un tren Alvia de la empresa pública Renfe, procedente de Madrid y con destino a Huelva. El impacto deja hasta el cierre de esta nota 43 personas fallecidas, decenas de heridos y varios desaparecidos, en el peor accidente ferroviario en España desde 2013.

Las labores de rescate y recuperación de cuerpos se extendieron durante dos días en un escenario descrito por los equipos de emergencia como de gran complejidad, debido al estado de los vagones y a la magnitud del choque.

Hipótesis técnica

Días después del siniestro, la investigación oficial comenzó a perfilar sus primeras líneas de análisis. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, señaló que “lo que ahora parece más probable” es una posible rotura de carril o de una soldadura en la vía, aunque insistió en que se trata de una hipótesis preliminar.

“De momento no se puede adelantar nada”, recalcó, subrayando que los peritajes técnicos requieren tiempo y exhaustividad.

Los investigadores han descartado inicialmente factores como un exceso de velocidad o un error humano, ya que ambos trenes circulaban dentro de los parámetros establecidos y el impacto se produjo en un tramo recto. En este contexto, una fotografía difundida por la Guardia Civil, en la que se observa un raíl con un fragmento faltante, centró parte de las especulaciones públicas, aunque las autoridades pidieron cautela y evitar conclusiones apresuradas.

El análisis se concentra ahora en el estado de la infraestructura, el historial de mantenimiento del tramo afectado, las inspecciones realizadas con anterioridad y el comportamiento del material rodante instantes antes del descarrilamiento.

Segundo accidente

La inquietud se amplificó con un nuevo accidente ferroviario en la localidad de Gélida, a unos 40 kilómetros de Barcelona, en la red de cercanías de Cataluña. Según Protección Civil, un tren chocó con un muro de contención que había caído sobre la vía, presuntamente a causa del temporal de lluvias que afectó a la región en los últimos días.

El impacto dejó un fallecido —un maquinista en período de formación— y 37 personas heridas, algunas de ellas de consideración. Las imágenes del convoy, con la parte frontal completamente abollada, reforzaron la sensación de alarma en una región densamente poblada donde cientos de miles de personas utilizan a diario el servicio de cercanías para desplazarse hacia Barcelona.

Tras el siniestro, el gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, anunció la suspensión del servicio de trenes de corta distancia en Cataluña “ante los efectos que el temporal está provocando en la infraestructura”, hasta verificar que las vías se encuentren libres de obstáculos y en condiciones seguras de operación.

Debate abierto

La concatenación de ambos accidentes pone en el centro del debate el mantenimiento, la prevención y la resiliencia del sistema ferroviario español que está dirigida por el ministro de Transportes, Óscar Puentes.

El sindicato de maquinistas Semaf calificó los siniestros de Adamuz y Gélida como un “punto de inflexión” y convocó una huelga nacional de tres días para exigir “todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria”.

Otras organizaciones sindicales coincidieron en que la seguridad de trabajadores y usuarios no puede seguir en la situación actual y advirtieron que, ante la falta de medidas suficientes, se convocarán nuevas jornadas de protesta. Para los representantes de los maquinistas, la sucesión de accidentes evidencia problemas estructurales que deben abordarse de manera urgente.

El ministro de Transportes dijo comprender el estado de ánimo de los trabajadores ferroviarios, pero cuestionó la convocatoria de una huelga general. “No podemos ni debemos poner en cuestión nuestra red ni el transporte público de nuestro país”, afirmó en conferencia de prensa, al tiempo que expresó su “absoluta confianza” en el sistema ferroviario español, aunque reconoció que no es perfecto ni infalible.

Cruce político

Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, endureció el tono tras el accidente de Gélida y consideró que la repetición de siniestros resulta alarmante. “Esto es demasiado”, escribió en la red social X, en un mensaje que reflejó el aumento de la presión política sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.

Más allá del ámbito político y sindical, la inquietud se ha instalado entre algunos usuarios y visitantes del país. Testimonios recogidos en estaciones de tren reflejan preocupación ante la reiteración de incidentes, especialmente después de que el accidente de Córdoba fuera comparado con el descarrilamiento de 2013 en Santiago de Compostela, que causó 80 muertes.

En medio del duelo, el Gobierno central y la Junta de Andalucía acordaron celebrar un homenaje de Estado a las víctimas el 31 de enero en Huelva, una de las provincias más golpeadas por la tragedia del domingo, ya que al menos 23 de los fallecidos residían allí.

España cuenta con la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo, con unos 4.000 kilómetros de vías, solo por detrás de China. Mientras avanzan las investigaciones técnicas, la gran incógnita es si los accidentes recientes responden a fallos puntuales o si revelan deficiencias estructurales que obliguen a una revisión profunda de las políticas de mantenimiento y seguridad ferroviaria del país, en un momento clave para la confianza pública en uno de sus principales sistemas de transporte.

A la espera de los resultados de la investigación, expertos en transporte ferroviario advierten que la combinación de infraestructura envejecida, fenómenos meteorológicos extremos y aumento del tráfico plantea desafíos crecientes para la seguridad del sistema.

FUENTE: Con información de EFE y AFP