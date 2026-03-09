lunes 9  de  marzo 2026
ESPAÑA

Íñigo Errejón, fundador del partido de izquierda Podemos, enfrenta segunda acusación por abuso sexual

El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 12 de Madrid admitió a trámite esta otra denuncia presentada contra el exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón

Íñigo Errejón, líder de la izquierda en España,&nbsp;llega a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España), tras ser denunciado por agresión sexual.&nbsp;

Íñigo Errejón, líder de la izquierda en España, llega a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España), tras ser denunciado por agresión sexual. 

Mateo Lanzuela / Europa Press

MADRID.- Una denuncia de una segunda mujer por abuso sexual contra el miembro de la izquierda española Íñigo Errejón fue admitida a trámite por la justicia española, informó este lunes a la AFP el abogado de las denunciantes.

El abogado no quiso otorgar ningún detalle sobre la nueva denunciante ni sobre su acusación por razones de privacidad.

Lee además
Mariaca Semprún en homenaje a Rocío Dúrcal. 
MÚSICA

Mariaca Semprún le canta a Rocío Dúrcal en homenaje en Miami
Ilia Topuria, de Georgia, celebra tras su victoria por nocaut contra Charles Oliveira, de Brasil, durante un combate por el título de peso ligero en el UFC 317 en el T-Mobile Arena el 28 de junio de 2025 en Las Vegas, Nevada. 
UFC

Ilia Topuria encabezará histórica velada de UFC en la Casa Blanca por el 250 aniversario de Estados Unidos

Errejón, uno de los fundadores del partido Podemos que por años fue conocido dirigente de la izquierda radical española, fue objeto de una primera denuncia por presunto abuso sexual por parte de la actriz Elisa Mouliaá quien asegura que en 2021 el entonces diputado la manoseó y le dio besos no consentidos, aunque él afirma que fueron consentidos.

Esta segunda denuncia contra Errejón, que dejó la política en octubre de 2024 cuando estalló la polémica por la primera acusación, es de una mujer que afirma que el político la violó en su casa en 2021, según indicó la prensa española.

Repugnantes detalles

El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 12 de Madrid admitió a trámite la segunda denuncia presentada contra el exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por una posible agresión sexual cometida contra una mujer en octubre de 2021 en el domicilio del exdiputado.

Según dijo el portal 'Okdiario' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el juzgado admitió la denuncia conocida a finales de febrero y en la que se indica que la mujer inició el contacto con Íñigo Errejón a través de la red social 'Instagram' en 2021, de forma "frecuente y continuada".

Después de "varias semanas" de conversación, el exdiputado propuso "de manera expresa" trasladar las conversaciones mantenidas hasta ese momento a Telegram", manifestando que en dicha plataforma "los mensajes se destruían automáticamente", a lo que la denunciante accedió, detalla.

Según el relato de la mujer, durante el período previo al primer encuentro personal, Errejón "mantuvo un contacto intenso" con la mujer mediante "mensajes diarios", hasta que en septiembre del mismo año acordaron verse personalmente por primera vez.

"El encuentro tuvo lugar en el domicilio del denunciado, donde conversaron y consumieron bebidas. Durante dicho encuentro se produjo un acercamiento de carácter íntimo, consistiendo exclusivamente en besos, sin que existiera penetración ni otro tipo de relación sexual", explica.

"Controlador"

"Desde el inicio de la relación, el denunciado comenzó a manifestar conductas de carácter controlador y celoso, interesándose de forma insistente por las amistades, salidas y relaciones sociales de la denunciante, generando situaciones de tensión y reproches", abunda el documento.

El 16 de octubre de 2021, la mujer se encontraba asistiendo a un evento, cuando Errejón "le propuso acudir a una fiesta" y fue él quien "solicitó y abonó un taxi" para que ella se desplazara hasta ese lugar, señala.

"Ambos habían consumido alcohol y se encontraban bajo sus efectos. En el transcurso de la fiesta accedieron conjuntamente al baño del local, donde el denunciado insistió en que la denunciante le practicara sexo oral.. En un contexto de presión, consumo de alcohol y cocaína --sustancia que ambos inhalaron-- la denunciante accedió de manera renuente", explica la denuncia.

Tras abandonar el lugar y desplazarse al domicilio de Errejón en el vehículo de un amigo de éste. "Durante el trayecto, el denunciado comenzó a tocarla sin su consentimiento", concreta. La denunciante manifestó de forma expresa su negativa, diciendo que no quería y tratando de apartarse físicamente, produciéndose un forcejeo. El denunciado persistió en su conducta, intentando violarla pese a la oposición activa de la denunciante", subraya.

"Si gritas es peor"

De acuerdo a la denuncia, el exdiputado se aproximó a su oído y le susurró "si gritas será peor" y "si te resistes será peor", expresiones que constituyeron una "intimidación directa y eficaz".

Al llegar a la casa, la mujer entró en estado de bloqueo derivado de la situación anterior". En el portal y posteriormente en el ascensor, Errejón "volvió a insistir en que le practicara sexo oral, accediendo ella nuevamente bajo presión", expresa el documento.

"Ya en el interior de la vivienda, tras continuar el contacto físico, el denunciado manifestó su intención de mantener relaciones sexuales con penetración vaginal. La denunciante indicó que no deseaba mantener relaciones sin preservativo, a lo que inicialmente el denunciado respondió que no habría penetración", sostiene.

"Control extremo"

Sin embargo, según la denuncia, "de manera sorpresiva y violenta", Errejón "la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la abusó de ella y pese a que ella "gritó reiteradamente que cesara". El acto "se prolongó durante varios minutos hasta que finalmente el denunciado cesó", indica.

Ella le recriminó su conducta, "siendo ignorada por él", tras lo cual abandonó el domicilio, según el documento. El relato asegura que ambos volvieron a verse en una ocasión, persistiendo Errejón "en conductas de control extremo, exigiendo el envío de ubicación en tiempo real y realizando llamadas insistentes".

El abogado de la acusación y de la actriz Elisa Mouliáa --la primera denunciante de Errejón--, Alfredo Arrien, solicitó al juzgado la "protección y confidencialidad absoluta" de la identidad de la denunciante y que su intervención se realice como testigo.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

María Aguilar

El Barcelona cierra sus penas de Copa conquistando San Mamés en Liga

De Rioja, en España, LAN trae a Miami su nuevo concepto de vinos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Manuel Manny Morales, jefe de la Policía de Miami.
¿DE OFICIAL A POLÍTICO?

Jefe de la Policía de Miami no descarta incursión en la política local

Capitolio estatal de Florida. 
MEDIDA CONTROVERSIAL

Senado de Florida aprueba ley que exige más votos para mantener sindicatos públicos

 Kyle Schwarber #12 del equipo de Estados Unidos saluda al dugout tras un jonrón de dos carreras en la quinta entrada contra Gran Bretaña durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin  Park
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy lunes 9 de marzo

En esta fotografía, tomada y difundida el 30 de enero de 2026 por el servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, habla durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo turco tras su reunión en Estambul.
GUERRA

Irán rehúsa pactar un alto el fuego a menos que EEUU e Israel detengan sus ataques

Una mujer hierve agua mientras otra la ilumina con un teléfono móvil durante un apagón nacional provocado por un fallo de red en Matanzas, Cuba, el 18 de octubre de 2024.
CRISIS

Mujeres lideran protestas callejeras tras una semana de apagones en Cuba

Te puede interesar

El secretario de Estado Marco Rubio.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio acusa a Irán de "intentar mantener al mundo como rehén"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Capitolio estatal de Florida. 
MEDIDA CONTROVERSIAL

Senado de Florida aprueba ley que exige más votos para mantener sindicatos públicos

Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
DENUNCIA

EEUU acusa a China de permitir vínculos entre su industria química y los narcos

El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí contra el barrio de Bir al-Abed, en los suburbios del sur de Beirut, la capital libanesa, el 9 de marzo de 2026.  
Conflicto armado

Israel avanza ofensiva a gran escala en varias regiones de Irán

Esta captura de pantalla es de un video publicado por la cuenta X del Comando Sur de EEUU (Southcom) el 15 de diciembre de 2025; muestra un ataque a una embarcación del narcotráfico en el océano Pacífico oriental el 15 de diciembre de 2025.
SUCESOS

Operativo en el Pacífico contra embarcación vinculada al narcotráfico deja seis muertos