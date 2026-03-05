jueves 5  de  marzo 2026
Represión en Irán

Activista iraní acusa al régimen de "saquear recursos" y reprimir a la población

La mujer criticó la represión del régimen de Teherán y cuestionó la respuesta internacional, en medio de tensiones entre Madrid y EEUU por el conflicto con Irán

Manifestantes queman imágenes del ayatolá Alí Jamenei durante una manifestación en solidaridad con el levantamiento de Irán, organizada por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, en Whitehall, en el centro de Londres.

Manifestantes queman imágenes del ayatolá Alí Jamenei durante una manifestación en solidaridad con el levantamiento de Irán, organizada por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, en Whitehall, en el centro de Londres.

AFP
Imagen referencial a la bandera de Irán.

Imagen referencial a la bandera de Irán.

PIXABAY
En Irán, una persona observa desde la azotea de un edificio una columna de humo tras un ataque a Teherán, el 3 de marzo de 2026.

En Irán, una persona observa desde la azotea de un edificio una columna de humo tras un ataque a Teherán, el 3 de marzo de 2026.

ATTA KENARE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - Una activista iraní denunció recientemente la situación política y social de su país durante una entrevista emitida en la televisión pública española y conducida por la periodista Silvia Intxaurrondo, en la que afirmó que la población ha sufrido décadas de represión bajo el sistema teocrático que gobierna Irán.

Durante la conversación, la entrevistada sostuvo que el pueblo iraní ha sido ignorado por la comunidad internacional pese a las denuncias sobre la situación interna del país.

“Somos más o menos 93 millones dentro y unos 10 millones fuera. Y al pueblo iraní no le importa absolutamente a nadie”, indicó.

La mujer afirmó que la represión se ha prolongado durante décadas: “Durante casi medio siglo nos han estado masacrando a diario la teocracia islamista, a puerta cerrada, y todo el mundo se ha puesto de lado", afirmó.

También cuestionó el debate internacional sobre soberanía nacional en relación con el país.

“Ahora se acuerdan del derecho internacional y de la soberanía del país.”

Según dijo, la soberanía debería corresponder a la población iraní: “La soberanía de Irán la tiene el pueblo iraní, no el gobierno ocupante”, puntualizó la activista.

"Poder político"

Durante la entrevista, la activista señaló además que, a su juicio, el régimen iraní ha utilizado los recursos naturales del país para consolidar su poder político y proyectar influencia fuera de sus fronteras.

“No ha hecho otra cosa que saquear nuestros recursos naturales (…) para financiar grupos islamistas y expandir una ideología fundamentalista”, lamentó.

También describió las dificultades económicas que, según afirmó, enfrentan muchos ciudadanos: “En Irán nos morimos de hambre, de sed, de miseria y ni siquiera olemos nuestros recursos.”

La entrevistada mencionó además el principio internacional de la responsabilidad de proteger.

“Se tenía que haber aplicado el acuerdo de la ONU sobre la responsabilidad de protección cuando el propio gobierno masacra a su pueblo.”

Embed

Postura del Gobierno socialista español

Las declaraciones se producen en medio de tensiones diplomáticas entre España y Estados Unidos sobre la ofensiva militar contra Irán.

El gobierno del presidente izquierdista Pedro Sánchez rechazó participar en la operación militar impulsada por Washington y descartó autorizar el uso de las bases militares españolas de Rota y Morón para acciones relacionadas con el conflicto.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, afirmó a principio de semana que la posición del país se mantiene sin cambios.

Según Albares, España no participará en la operación militar contra Irán ni permitirá el uso de su territorio para ese fin.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la postura del gobierno español y advirtió sobre posibles consecuencias en las relaciones comerciales entre ambos países.

Las diferencias diplomáticas se producen en un contexto de debate internacional sobre la respuesta frente al régimen iraní y el papel de los aliados occidentales en el conflicto.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/DLA

