domingo 21  de  septiembre 2025
MUNDO

Aeropuertos europeos restablecen operaciones tras ciberataque masivo

Hasta el momento las autoridades no han confirmado la autoría del ataque ni su posible motivación, que ocasionó retrasos aéreos en Londres, Berlín y Bruselas

Viajeros esperan en la terminal 4 del aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres, el 20 de septiembre de 2025. Los principales aeropuertos europeos, como Bruselas, Berlín y el aeropuerto londinense de Heathrow, se vieron afectados el sábado por una interrupción cibernética que afectó a los sistemas de facturación y entrega de equipaje, causando retrasos.&nbsp;

Viajeros esperan en la terminal 4 del aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres, el 20 de septiembre de 2025. Los principales aeropuertos europeos, como Bruselas, Berlín y el aeropuerto londinense de Heathrow, se vieron afectados el sábado por una "interrupción cibernética" que afectó a los sistemas de facturación y entrega de equipaje, causando retrasos. 

Foto de JUSTIN TALLIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS - Los aeropuertos europeos comenzaron a recuperarse este domingo de un presunto ciberataque que afectó a los sistemas de registro de equipaje y pasajeros, causando cancelaciones de vuelos y grandes retrasos para miles de personas este fin de semana.

Aunque el aeropuerto de Bruselas informó que casi una quinta parte de las salidas programadas para el domingo habían sido canceladas, otras terminales aéreas afectadas señalaron que sus horarios estaban volviendo a la normalidad.

Lee además
Pasajeros hacen fila para facturar en la Terminal 1 del Aeropuerto Willy-Brandt de Berlín-Brandeburgo (BER) en Schoenefeld, al sureste de Berlín, el 20 de septiembre de 2025, después de que importantes aeropuertos europeos se vieran afectados por una interrupción cibernética que afectó a los sistemas automatizados de facturación y entrega de equipaje, causando retrasos. Al menos tres aeropuertos europeos con mucha actividad informaron sobre interrupciones y advirtieron sobre retrasos y cancelaciones de vuelos.
AMENAZA

Un ciberataque en grandes aeropuertos de Europa ocasiona retrasos y cancelaciones de vuelos
Una vista aérea muestra el laboratorio P4, en el Instituto de Virología en Wuhan, en la provincia central china de Hubei. El laboratorio epidemiológico P4 fue construido con la cooperación de la firma bioindustrial francesa Institut Merieux y la Academia de Ciencias de China (Chinese Academy of Sciences). La instalación se encuentra en medio de otros laboratorios autorizados para manejar patógenos de Clase 4 (P4), virus peligrosos que presentan un alto riesgo de transmisión de persona a persona.
Represión

China condena a otros cuatro años de cárcel a periodista que documentó el COVID-19 en Wuhan

Los aeropuertos de Heathrow en Londres y el de Dublín indicaron que ya estaban gestionando el flujo de pasajeros mientras intentaban solucionar el problema del software.

El aeropuerto de Dublín indicó que esperaba operar normalmente en lo que resta del domingo.

Cancelación de vuelos

En el aeropuerto de Bruselas, afectado por el ciberataque desde el viernes en la noche, se cancelaron 45 vuelos de salida, incluidos seis que fueron desviados, de un total de 257, y los retrasos se situaron "entre 30 y 90 minutos", indicó el domingo una portavoz del aeropuerto.

Hasta el domingo en la mañana en Heathrow, "la gran mayoría de los vuelos" continuaron operando gracias a la colaboración con las aerolíneas, según un comunicado.

Todos estos aeropuertos pidieron el sábado a los pasajeros que contactaran a sus aerolíneas y que llegaran con antelación para tomar sus vuelos porque tuvieron que recurrir a los registros manuales en muchos casos.

"Estamos informados de una perturbación de origen cibernético en nuestro programa MUSE en varios aeropuertos", indicó el sábado la empresa Collins Aerospace en una breve declaración, añadiendo que el impacto "se limita al registro electrónico de los clientes y al despacho de equipaje".

"Sin origen del incidente"

La empresa no proporcionó más detalles sobre las circunstancias ni el origen del incidente.

Eurocontrol, organismo de supervisión del sector aéreo, indicó que "no había ninguna restricción del control aéreo en la red europea" a causa del incidente.

Collins Aerospace afirmó estar trabajando para resolver el incidente "lo antes posible". La empresa, especializada, entre otras cosas, en el procesamiento de datos en el sector aeronáutico, es una filial del grupo estadounidense de aeronáutica y defensa RTX (antes Raytheon).

Según su sitio web, presta sus servicios de registro en 170 aeropuertos de todo el mundo.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU aclara que tarifa de $100.000 para emisión de visa H1-B aplica solo a nuevas solicitudes

Netanyahu afirma que nunca habrá un Estado palestino tras el reconocimiento de varios países

Trump refuerza la protección laboral a estadounidenses con tarifa a visas H-1B

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
ESCÁNDALO

Claudia Sheinbaum en jaque mate por un caso que apunta a los carteles de droga de México

Imagen del Centro Nacional de Huracanes monitoreando la Tormenta Tropical Gabrielle en el Atlántico subtropical central. Fecha: 21 de septiembre 2025.
ALERTA

Tormenta Gabrielle gana fuerza y se perfila como huracán en el Atlántico

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicò fotografías de los primeros deportados.
Deportaciones

Trump da ultimátum a Maduro para que reciba a sus presos y advierte de consecuencias "incalculables" si no acepta

Taylor Fritz del Equipo Mundial, el extenista Roger Federer, el jugador de la NBA Steph Curry de los Golden State Warriors y Carlos Alcaraz del Equipo Europeo posan antes de un partido individual durante el segundo día de la Laver Cup 2025 en el Chase Center el 20 de septiembre de 2025 en San Francisco, California. 
Tenis

Alcaraz cae derrotado en la Laver Cup

Terroristas de Hamás.
Política

Canadá, Reino Unido y Australia reconocen al Estado palestino; Israel afirma que es "recompensa al terrorismo"

Te puede interesar

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

Por DANIEL CASTROPÉ
Decenas de miles de personas se reunieron para rendir homenaje al activista conservador Charlie Kirk en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025.
EEUU

Trump encabeza homenaje en memoria del líder conservador Charlie Kirk ante miles de seguidores

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
Guerra tecnológica

La saga de Tiktok, el posible "final" de otro capítulo expansionista de China

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Mano de obra extranjera

EEUU aclara que tarifa de $100.000 para emisión de visa H1-B aplica solo a nuevas solicitudes

Vista frontal del Capitolio en Washington.
EEUU

Congresistas advierten de sanciones a países que reconozcan al Estado palestino: "Es un peligroso precedente"