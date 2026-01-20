martes 20  de  enero 2026
ACCIDENTE

Al menos 20 heridos ​t​ras ​el c​hoque de un tren con un muro de contención que cayó a la vía

El accidente ocurrió en un tren de cercanías entre las poblaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona

Un bombero en la zona del incidente en el que varias rocas obstaculizaron el flujo ferroviario cerca de Barcelona, el 20 de enero de 2026.&nbsp;

Un bombero en la zona del incidente en el que varias rocas obstaculizaron el flujo ferroviario cerca de Barcelona, el 20 de enero de 2026. 

X / Bombers. Generalitat de Catalunya
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Barcelona.- Al menos 20 personas resultaron heridas al chocar un tren contra un muro de contención que había caído a la vía en la provincia de Barcelona, según informó Protección Civil de la Generalitat, el gobierno de la región de Cataluña, en el noreste de España.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron una quincena de ambulancias y once dotaciones de bomberos, señalaron a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra, la policía local.

Imagen de referencia de un agente de la policía acordonando con cinta amarilla el área donde se realiza una investigación. 
SUCESO

Muere un hombre en accidente laboral con maquinaria industrial en North Miami Beach
Trabajadores de emergencia en el lugar donde un tren de alta velocidad se descarriló y fue impactado por otro tren mientras continúan los esfuerzos de rescate en Adamuz, sur de España, el 19 de enero de 2026.
Investigación

Aumenta a 40 el número de muertos por el trágico accidente ferroviario en el sur de España

Este accidente sucede dos días después del choque entre dos trenes en Córdoba, en el sur de España, por causas que todavía se desconocen, y que provocó la muerte de más de 40 personas.

El accidente ocurrió en un tren de cercanías entre las poblaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona.

Este choque sucede en una jornada de intensas precipitaciones en toda la región.

El teléfono de emergencias 112 recibió 28 llamadas por este accidente.

Este martes por la noche se produjo un segundo incidente ferroviario en Cataluña: un tren descarriló por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal.

FUENTE: EFE

