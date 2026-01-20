Un bombero en la zona del incidente en el que varias rocas obstaculizaron el flujo ferroviario cerca de Barcelona, el 20 de enero de 2026.

Barcelona .- Al menos 20 personas resultaron heridas al chocar un tren contra un muro de contención que había caído a la vía en la provincia de Barcelona, según informó Protección Civil de la Generalitat, el gobierno de la región de Cataluña, en el noreste de España.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron una quincena de ambulancias y once dotaciones de bomberos, señalaron a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra, la policía local.

Este accidente sucede dos días después del choque entre dos trenes en Córdoba, en el sur de España, por causas que todavía se desconocen, y que provocó la muerte de más de 40 personas.

El accidente ocurrió en un tren de cercanías entre las poblaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona.

Per aquest accident de tren, el SEM està atenent almenys 15 persones afectades.



S'han activat fins el moment 11 ambulàncies i 1 equip conjunt @bomberscat - SEM.@emergenciescat #FERROCAT — SEM. Generalitat (@semgencat) January 20, 2026

Este choque sucede en una jornada de intensas precipitaciones en toda la región.

El teléfono de emergencias 112 recibió 28 llamadas por este accidente.

Este martes por la noche se produjo un segundo incidente ferroviario en Cataluña: un tren descarriló por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal.

