Trágico accidente ferroviario en el sur de España deja más de 20 fallecidos y decenas de heridos

Un tren se descarriló e impactó contra otro cerca de Adamuz, al sur de España

MADRID.— A 21 se elevaron los fallecidos en la colisión en el sur de España este domingo entre dos trenes que transportaban a centenares de pasajeros en la provincia española de Córdoba (sur), indicó la Guardia Civil.

La Guardia Civil no dio una cifra de heridos del aparatoso accidente, pero los servicios de emergencia de la región de Andalucía, donde ocurrieron los hechos, habían cifrado en al menos 25 los heridos graves, por lo que el número de víctimas mortales podría aumentar.

Un tren de la empresa española Iryo que iba de la ciudad andaluza de Málaga a Madrid "ha descarrilado" cerca de Adamuz, "invadiendo la vía contigua", por donde iba un tren con el que colisionó y "que también se descarriló", indicó en X el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes.

"Hemos recibido llamadas de personas que indicaban que había heridos y atrapados", indicó un portavoz del servicio de emergencias andaluz.

"Se ha dado aviso a los servicios sanitarios, que de momento tienen desplegadas cinco unidades de cuidados intensivos", además de haber alertado a los bomberos, indicó este portavoz.

"Un terremoto"

Imágenes en la televisión pública mostraban los trenes que habían descarrilado rodeados de numerosas personas y ambulancias, mientras personas de los servicios de emergencia trabajaban para ayudar a los heridos.

Un periodista de la radio pública RNE que viajaba en uno de los trenes relató a la televisión pública TVE que se sintió como "un terremoto" que estremeció el vagón.

Los ocupantes del vagón cogieron los martillos de emergencia para romper ventanas y comenzar a salir del convoy, indicó a la televisión.

Según los medios españoles, más de 300 personas iban en el tren de Yrio y más de 100 en el otro tren, de la empresa también española Renfe.

"Muy preocupados por el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba. Hemos enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario", indicó el presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ConieHenriquez/status/2013002105401831926&partner=&hide_thread=false Viajar en los trenes Ave de España son de las cosas que más me ha gustado experimentar aquí y lo hecho siempre con Iryo.



Produce mucho pesar saber que hay personas fallecidas y heridos en el accidente de hoy, lo siento muchísimo.pic.twitter.com/JFfCZONk6s — Conie Henríquez (@ConieHenriquez) January 18, 2026

Equipos de apoyo para familias afectadas

"Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba). El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros", dijo de su lado en X el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, indicó que estaba "siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz" desde las oficinas de Adif en Madrid.

"Los hospitales" de la región de Madrid "y los equipos del SUMMA 112 (servicios de emergencia) están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición" de Andalucía, indicó de su lado la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la estación de la capital, Atocha, "se desplegarán equipos de apoyo para acompañar a los familiares" de las personas afectadas, añadió Ayuso.

La circulación de trenes entre Madrid y Andalucía quedó suspendida, por lo que numerosas personas estaban en las estaciones esperando saber si podían viajar esta noche.

