domingo 9  de  agosto 2026
GUERRA

Al menos cinco muertos en Ucrania y Rusia tras nueva ola de ataques cruzados

El mandatario ucraniano también denunció un ataque que calificó de "absolutamente brutal" contra una infraestructura energética próxima a un centro comercial en Pavlograd,

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KIEV.- Bombardeos rusos dejaron al menos dos muertos y decenas de heridos en varias regiones de Ucrania durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, mientras que un ataque con drones ucranianos causó la muerte de tres personas en la región rusa de Bélgorod.

Un dron ruso mató a dos personas y "destruyó cuatro pisos de un edificio residencial" en Járkov, en el noreste de Ucrania, afirmó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en redes sociales.

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Además, 23 personas resultaron heridas, según el gobernador regional, Oleg Sinegubov.

Imágenes difundidas por el funcionario muestran un edificio gravemente dañado mientras los equipos de emergencia trabajan entre los escombros.

De acuerdo con Zelenski, otras ocho personas resultaron heridas en Odesa, donde los bombardeos dañaron la red eléctrica, el puerto y varios edificios residenciales.

El mandatario ucraniano también denunció un ataque que calificó de "absolutamente brutal" contra una infraestructura energética próxima a un centro comercial en Pavlograd, en la región centro-oriental de Dnipropetrovsk.

Nueve personas, entre ellas cuatro niños, resultaron heridas en esa ciudad, agregó.

El terror balístico de Rusia

Rusia se apoya en el "terror balístico", denunció Zelenski, quien aseguró que Moscú lanzó 61 misiles de distintos tipos contra Ucrania durante la última semana.

"Se necesita más presión, más sanciones contra Rusia y más sistemas de defensa antiaérea para Ucrania", afirmó.

En Rusia, un ataque ucraniano con drones contra la ciudad de Bélgorod, cerca de la frontera con Ucrania, dejó tres muertos, según informó el gobernador interino de la región, Alexandr Shuvayev.

Otras 25 personas resultaron heridas, incluidos niños de 4 y 9 años, añadió.

Según las autoridades, el ataque provocó incendios en varios vehículos, dos edificios y una casa.

Un video difundido por medios rusos muestra un edificio en llamas durante la noche mientras varios residentes observan la escena desde el otro lado de la calle.

El ejército ruso aseguró este domingo que había capturado dos pequeñas aldeas en la región oriental ucraniana de Donetsk, una afirmación aún no ha sido verificada de forma independiente.

Una de ellas, Vasiutynske, está situada a unos diez kilómetros de la ciudad de Kramatorsk, un centro urbano y logístico ucraniano.

La invasión rusa en Ucrania, iniciada hace cuatro años y medio, continúa sin perspectivas claras de un acuerdo de paz.

FUENTE: Con información de AFP

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