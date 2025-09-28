Ucrania: Al menos cuatro muertos por ataque con drones y misiles rusos

Una vista muestra el lugar donde se encuentran los edificios residenciales gravemente dañados tras un ataque aéreo ruso a las afueras de Kiev, el 28 de septiembre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

Un ataque masivo con cientos de drones y misiles rusos en Ucrania dejó al menos cuatro muertos en Kiev , entre ellos una niña de 12 años, y más de 70 heridos en todo el país, informaron las autoridades.

La andanada de bombardeos nocturnos duró 12 horas, según Kiev, y la vecina Polonia hizo despegar cazas para asegurar su espacio aéreo.

Los esfuerzos diplomáticos para detener la guerra han fracasado hasta ahora y Rusia asegura estar decidida a continuar con su invasión.

"Moscú quiere seguir luchando y matando y no merece más que la presión más severa por parte de todo el mundo", reaccionó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Mark Serguéiev, un habitante de Kiev, y su familia dormían cuando un misil impactó su apartamento en plena noche.

"Todavía no puedo creer que los niños estén vivos. (...) El techo fue arrancado justo encima de la cama de mi hijo mayor", contó este hombre de 35 años a la AFP.

Anna, de 26 años, explicó que su apartamento estaba cubierto de escombros: "Escuché un cohete volar durante mucho tiempo, luego hubo una explosión y las ventanas se rompieron".

Zelenski publicó un video que mostraba edificios residenciales en llamas.

Más de 70 personas resultaron heridas en once regiones ucranianas afectadas por los bombardeos, indicó en Telegram el ministro del Interior, Igor Klymenko.

En Kiev, cuatro personas murieron, según las autoridades locales.

Los servicios de rescate indicaron que el cuerpo de la niña fallecida fue sacado de entre los escombros de un edificio residencial en el distrito de Solomianski, donde también murieron dos personas en un instituto de cardiología.

Otra persona fue hallada muerta en el lugar del ataque contra un establecimiento civil, según Klymenko.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó el domingo haber atacado "empresas del complejo militar-industrial ucraniano".

La ciudad de Zaporiyia, en el sureste, fue alcanzada "al menos cuatro veces", según el gobernador regional Iván Fiódorov, que informó de 34 heridos.

Guerra contra los civiles

El jefe de la administración presidencial ucraniana, Andrii Yermak, acusó a Moscú de librar una "guerra contra los civiles".

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso declaró el domingo que 41 drones ucranianos habían sido derribados durante la noche.

En el oeste de Ucrania, Polonia movilizó su aviación de manera "preventiva" durante la noche para proteger a la población, especialmente en las zonas fronterizas con Ucrania, precisaron las autoridades.

La OTAN anunció el domingo el refuerzo de su "vigilancia" y de sus medios en la región báltica, tras los recientes sobrevuelos de drones en Dinamarca.

Zelenski habló Con Mark Rutte, jefe de la Alianza Atlántica, y ambos dirigentes discutieron formas de "reforzar" el denominado programa PURL, una iniciativa de Washington y la OTAN para que Canadá y los aliados europeos compren armas estadounidenses con destino a Ucrania.

El mandatario ucraniano también dijo haber hablado el domingo con el presidente finlandés Alexander Stubb y con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre.

"La unidad de los europeos proporcionará una respuesta firme a esta amenaza", afirmó Zelenski en sus redes sociales.

En las últimas semanas, varios países europeos han acusado a Rusia de haber violado su espacio aéreo con drones y cazas, lo que la OTAN considera una prueba de su determinación.

Rusia ha negado ser responsable de estas intrusiones o tener la intención de atacar a un país miembro de la Alianza.

