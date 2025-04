Amenaza de Irán a aliados de EEUU cubre de incertidumbre la seguridad de Occidente

“Todo dependerá de las negociaciones que EEUU e Irán iniciaron esta semana, y si no tiene un elemento de disuasión, Irán va a actuar”, afirma el profesor Luis Fleischman, asesor principal del Proyecto de Seguridad Hemisférica de Menges en el Centro de Política de Washington.

“Irán es peligroso, está al borde de tener un arma nuclear, y la cuestión es realmente es a dónde va a llegar lo que empieza ahora con Trump”, puntualiza.

Propuesta de EEUU

El 7 de abril pasado, el presidente Donald Trump, en su plan de acabar con los conflictos en Medio Oriente, informó que adelanta “conversaciones directas” con Irán sobre el proyecto atómico, durante su reunión en Washington con Benjamin Netanhahu, primer ministro de Israel que es un enemigo de Teherán. Las “negociaciones” durarán hasta mayo.

Este miércoles se informó que habrá este sábado una reunión “reservada” entre el enviado especial de EEUU para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi en Omán para negociar el acuerdo bilateral que permita desmantelar el programa.

Esto, después que en marzo convocó a los iraníes a un diálogo, pero al mismo tiempo los conminó a insistir en las vías diplomáticas para evitar las militares, en medio de sanciones.

Sin embargo, Irán dijo en su respuesta que las negociaciones serán “indirectas” en Omán, y que lo importante sería “la eficacia o no de las conversaciones”.

“Si la otra parte muestra la voluntad necesaria, se puede llegar a un acuerdo. La pelota está en el campo de Estados Unidos”, dijo Irán según medios oficialistas.

Irán e Israel, en incertidumbre

Fleischman, especialista en temas del Medio Oriente, analiza las amenazas de Irán en un contexto particular que arrojaría un futuro incierto en las negociaciones, según dice.

“Irán está en este momento en una situación extremadamente vulnerable pues toda la estrategia de los proxys más importantes que tenía ese país está fracasando: la guerra de Gaza obligó a Israel a debilitar al Hetzbolá y a Hamás. A la Yihad islámica en parte también”.

El profesor señala también “el debilitamiento de un tercer grupo que es el los huties” (Yemen), repelidos por EEUU.

“Esto significaría que el régimen iraní, tan orgulloso, tiene como su única forma de compensar la humillación empeñarse en desarrollar el arma nuclear”, asegura.

En este contexto, Fleischman expone la disyuntiva de Israel, principal aliado de EEUU en Medio Oriente, ante el anuncio de Trump de las negociaciones con su principal adversario en la región. Destaca la expresión de “desilusión del primer ministro.

“Trump le dejó bien claro a Netanyahu que pensaba negociar en 60 días, y dijo obviamente que si la negociación no funciona se apelaría a la otra alternativa militar, que podría ser catastrófica para Irán”.

Riesgo para la seguridad

Así, Israel no habría conseguido las escaladas militares a las que aspiraba, según dice. “Trump no se compromete con ese tipo de arreglos, si se conforma con menos no lo sabemos, pero en ese caso la opción militar deja de ser viable”. Resalta el riesgo para la seguridad de Israel y de Occidente.

Recuerda, en abono a su análisis, que Israel, que ha perseguido la destrucción de instalaciones nucleares de Irán desde 1981, “no puede llevar a cabo la destrucción del programa sin el apoyo de EEUU”, debido a la falta de armamento adecuado y necesario en la actualidad, tras las pérdidas durante el conflicto bélico en la Franja de Gaza.

“Irán ha dicho que nunca llegará a un acuerdo, como el de que es lo que Netanyahu está buscando y eso genera incertidumbre”, apunta Fleischman y destaca además los riesgos de una situación sobre el programa nuclear que se ha prolongado inexplicablemente más de 20 años y que ha estado plagada de “vacilaciones”

“El tiempo se ha dejado pasar y la ventaja es muy corta. Israel perdió las defensas aéreas, Biden le pidió en su momento no atacar el programa, y eso ha envalentonado más a Irán”, asegura.

¿Vía diplomática viable?

Tras el breve recorrido histórico, el experto afirma no ver claro si es viable la opción diplomática de negociar por parte de EEUU, para lograr el cese del programa nuclear iraní, en medio de sanciones y amenazas.

“Lo veo difícil porque no creo que Irán esté dispuesto a parar el programa a cambio de sanciones. Hay que comparar a Irán con un animal herido que es más agresivo, por la humillación y todo lo que caracteriza la mentalidad islámica, no creo que esta negociación llegue a buen puerto”, afirma.

Fleischman sostiene que Irán, con la respuesta del ministro de Relaciones Exteriores Abás Araqchi sobre esperar la buena voluntad de EEUU, busca “ganar tiempo” y quien decide, en definitiva, es el ayatolá.

“No se puede confiar en eso. Recordemos que los iraníes son expertos en hacer creer y decir lo que los medios quieren escuchar”.

Y enfatiza que lo determinante es la decisión final de Trump y su efecto sobre Israel.

“Esto es algo realmente preocupante, porque Irán tiene un objetivo, advierte tras destacar el estilo “particular, desafiante y personal “del presidente estadounidense de manejar la política internacional. Y cita el caso de Corea del Norte y de los acercamientos a la extremista Turquía.

Fleischman percibe, en definitiva, que Irán puede llevar a cabo sus amenazas contra los países Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Bahréin, Omán, y Qatar.

“Por supuesto que puede hacerlo, la cuestión es cómo se reacciona”, dice. Y destaca que estos países no disponen de la tecnología ni el poder militar suficiente para enfrentar a Irán.

Disuasión clave

Menciona un antecedente como advertencia. Cuando Irán atacó la empresa Saudi Aramco, la petrolera más rentable del mundo, en Arabia Saudita en 2019, EEUU que está comprometido con Arabia Saudita “no movió un dedo”.

“Irán puede pensar en esta ocasión que si ataca refinerías o lugares sensibles de Emiratos Unidos o de Arabia Saudita no va a haber nadie que salga en su defensa; sabe sacar ventaja de todo eso”.

“Estamos hablando de países como Irán o de organizaciones como Hamás que son nazis, que buscan la destrucción del otro, y en esta coyuntura se trata de la seguridad de Israel y de Occidente en general. Y creo que Trump no va a convencer a los iraníes de abandonar el sueño de dominación regional y de eliminar a Israel”.

No descarta, sin embargo, alguna disuasión o un mensaje que calme las ínfulas iraníes, con el viaje de Trump a Arabia Saudita, previsto para mediados de mayo.

“Si el presidente logra dar garantías de que va a defender a ese país o al Golfo Pérsico en general y demuestra que así realmente lo hará, entonces creo que Irán desistiría de su agresividad, pero si no tiene un elemento de disuasión, como ocurrió con el ataque a Aramco, actuará”, asevera.

FUENTE: Entrevista con el profesor Luis Fleischman, especialista en seguridad en Medio Oriente