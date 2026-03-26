Antonio Ledezma señala que situación de Venezuela no puede verse como una crisis aislada

GUADALUPE. - El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, participó como conferencista inaugural del IX Congreso Internacional "Relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa", celebrado en Guadalupe, Cáceres (España). Desde allí, el dirigente opositor señaló que Venezuela no puede analizarse como una crisis aislada, sino como una pieza dentro de una reconfiguración más amplia del poder global.

En su intervención, titulada "Democracia, paz y poder en el nuevo orden internacional", Ledezma dijo que su país ha sido sometido a "uno de los mayores saqueos de riqueza de la historia contemporánea". Alertó sobre la consolidación de una estructura criminal que ha degradado la soberanía nacional y convertido al territorio venezolano en plataforma de operaciones ilícitas y de influencia geopolítica externa.

Durante su exposición, el dirigente indicó vinculó el deterioro institucional venezolano con fenómenos de alcance internacional: la fragilidad del sistema multilateral, la erosión del orden basado en reglas, el reposicionamiento de potencias autoritarias y la expansión de redes transnacionales vinculadas al narcotráfico, al extremismo y a economías ilícitas.

En ese contexto, advirtió que Venezuela representa hoy una alerta hemisférica y no un problema estrictamente doméstico.

Asimismo, Antonio Ledezma denunció que la soberanía venezolana ha sido progresivamente entregada a intereses extranjeros, con la presencia e influencia de actores vinculados con Cuba, Irán y Rusia, y señaló que esa captura del Estado ha tenido consecuencias directas sobre la seguridad regional, la migración forzada, la destrucción económica y la pérdida de libertades públicas. También subrayó la gravedad de la devastación institucional, social y productiva sufrida por el país en las últimas dos décadas.

De manera prospectiva, el político sostuvo que Venezuela cuenta con una reserva moral, cívica y política capaz de abrir una nueva etapa histórica. En este punto, destacó la convergencia entre la líder María Corina Machado y el dirigente Edmundo González Urrutia como una referencia de legitimidad, liderazgo y articulación nacional frente al colapso del poder autoritario.

Debilitamiento de la ONU

Durante su exposición, esta semana, Ledezma dedicó una parte central a reflexionar sobre la crisis del sistema internacional. Revisó el debilitamiento de organismos como la ONU y la OEA, la discusión sobre la Responsabilidad de Proteger (R2P), las limitaciones de la Corte Penal Internacional y la necesidad de que Europa y América Latina construyan una relación más estratégica, menos retórica y más consciente de los desafíos de seguridad, energía, tecnología y gobernanza democrática que comparten.

Defendió la necesidad de reconstruir una alianza transatlántica basada en intereses comunes, seguridad jurídica, cooperación tecnológica, defensa de la democracia y una visión compartida frente al avance de actores autoritarios. A su vez, puntualizó que Iberoamérica no puede seguir siendo tratada como una región periférica en el tablero global y que Europa necesita mirar al espacio latinoamericano no solo desde la afinidad cultural, sino también desde una lógica de asociación estratégica.

La conferencia inaugural de Antonio Ledezma formó parte de la programación principal del congreso, celebrado en el Monasterio de Santa María de Guadalupe, y se inscribió en una jornada de análisis dedicada a examinar el papel de América Latina y Europa en un escenario internacional atravesado por guerras, fracturas de poder, vulnerabilidades estratégicas y redefiniciones institucionales.

El IX Congreso Internacional fue convocado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, la Universidad de Extremadura y el Centro de Investigación de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos, con el propósito de reflexionar sobre la relación entre América Latina, el Caribe y Europa en el actual contexto geopolítico.

FUENTE: Con información de El Debate