lunes 25  de  agosto 2025
VENEZUELA

Antonio Ledezma advierte: "EEUU no envió buques al Caribe para ver delfines"

El exalcalde de Caracas asegura que la presión internacional contra Nicolás Maduro ya no son “simples amagos”

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma.&nbsp;

JJ BLANCO H/DLA

MADRID.- El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, afirmó este lunes que el reciente despliegue de buques de guerra de Estados Unidos frente a las costas venezolanas no responde a un simple movimiento rutinario, sino a una estrategia de presión contra lo que definió como “una corporación criminal” encabezada por Nicolás Maduro.

“Ese despliegue militar no es para que los marinos vayan a ver delfines”, declaró Ledezma en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio.

Según explicó, la presencia de tres navíos estadounidenses debe entenderse como un mensaje claro de que Washington está decidido a pasar de la vía diplomática a la presión militar y judicial.

"Doble juego"

El dirigente opositor cuestionó además la reciente liberación de una docena de presos políticos, asegurando que forma parte de un “doble juego” del régimen, destinado a proyectar una falsa apertura mientras continúa reprimiendo a la disidencia.

En las últimas semanas, la administración de Donald Trump elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, acusado de dirigir el denominado Cartel de los Soles. Poco después, se confirmó la llegada de los buques estadounidenses al Caribe, enmarcada oficialmente en operaciones contra el narcotráfico.

Pese a que Diosdado Cabello rechazó la posibilidad de una intervención militar, el régimen venezolano anunció el alistamiento de unos 4,5 millones de personas en las llamadas milicias populares, en un intento de mostrar fuerza frente al creciente cerco internacional.

FUENTE: Con información de Europa Press

