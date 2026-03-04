Armas sónicas, la CIA en el país y otros temas por venir

Síntesis ejecutiva inicial: Los acontecimientos recientes en torno a Venezuela sugieren el uso operativo de tecnologías sónicas avanzadas, una coordinación ampliada de inteligencia y una posible presencia permanente de la CIA antes de una normalización diplomática plena. Estos desarrollos indican un enfoque multidominio que integra sistemas acústicos, guerra electrónica, operaciones cibernéticas y presencia de inteligencia como parte de una estrategia más amplia de estabilización y transición.

La combinación de sistemas sónicos no letales, capacidades coordinadas de Operaciones Especiales y posicionamiento temprano de inteligencia refleja cómo la política estatal moderna combina precisión militar con maniobra política. El entorno de transición de Venezuela es volátil, con la presencia de actores criminales transnacionales y competidores geopolíticos. Comprender estas dinámicas es fundamental para anticipar cómo podrían evolucionar la influencia estadounidense, la estabilidad regional y los marcos de seguridad futuros.

Las cosas se están moviendo; el cambio está en el aire. Para cuando este artículo sea publicado, tal vez otros acontecimientos importantes ya se hayan producido, así que recuerde que todo lo que se escribe es una cápsula en el tiempo. Es un reflejo de lo que está ocurriendo el día en que se redacta. Si escuchara los rumores y los principales titulares de noticias, terminaría volviéndose loco y posiblemente más confundido que antes.

Pero repasemos las últimas noticias sobre Venezuela, lo que se está cubriendo estos días, comenzando con la admisión del uso de armas sónicas.

La evolución y el uso de armas sónicas

Para quienes no lo sepan, podemos remontarnos al asedio de Jericó, también conocido como la Caída de Jericó o la Batalla de Jericó. En el Libro de Josué, Capítulo 6, versículos 1–27, Josué habla de la caída de las murallas de Jericó, atribuida a los cuernos (shofar) de los sacerdotes y al Arca de la Alianza mientras rodeaban la ciudad. Así, existe un primer uso documentado de un arma potencialmente sónica desde aproximadamente el año 1400 a.C.

Llevando el reloj a nuestra era moderna (mediados del siglo XX), durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes desarrollaron un cañón acústico que habría utilizado metano y oxígeno para crear una explosión ensordecedora. Afortunadamente, nunca fue desplegado ni utilizado.

Para 1973, para el control de multitudes en muchas fuerzas policiales y armadas, varios sistemas estaban en desarrollo, incluido un “squawk box” utilizado en Irlanda del Norte para el control de disturbios.

Ya en el siglo XXI, la tecnología se volvió más sofisticada. Los LRAD (Long Range Acoustic Devices) fueron desplegados en Irak y por la Quinta Flota en el Estrecho de Ormuz para disuadir lanchas iraníes que intentaban colocar minas en petroleros. Estos dispositivos fueron posteriormente adoptados por muchos departamentos de policía para disturbios civiles.

Para 2005, un “sonic blaster” estaba en uso contra piratas somalíes, y el desarrollo continuó hacia frecuencias de infrasonido y ultrasonido.

Después de 2017, los ataques contra empleados de las embajadas de EEUU y Canadá, conocidos como el Síndrome de La Habana, también sugirieron el uso de armas sónicas, aunque en ese caso se inclinó más hacia el uso de un dispositivo de microondas.

El hecho es que todas estas innovaciones, como los LRAD, emiten haces de sonido por encima de 120 dB con un cono direccional y estrecho que puede causar daño auditivo, mareos y dolor. Estas armas están diseñadas para incapacitar, no para matar, pero como ahora sabemos, pueden causar problemas de salud a largo plazo.

Así, el desarrollo de estas armas ha mejorado significativamente y han sido utilizadas por fuerzas militares y policiales durante algún tiempo.

Después de la audiencia de hoy en el Comité de Servicios Exteriores, donde el secretario Rubio cubrió en parte el éxito de la operación, también supimos que la duración del enfrentamiento fue de 27 minutos. Esto significaría que se pudieron haber utilizado unidades portátiles tipo mochila, dispositivos preposicionados o dispositivos transportados por helicóptero.

Oficiales venezolanos y civiles que se encontraban en el área del asalto y en zonas que conducían a la LZ (zona de aterrizaje) de los equipos de asalto y extracción debieron haber estado expuestos a estos dispositivos durante casi 30–40 minutos, provocando sangrado por la nariz y los oídos.

El “discomcuagulator”, como dijo el Presidente, cumplió eficazmente su misión y cortó los refuerzos hacia el objetivo. Solo hemos escuchado sobre 32 muertes cubanas como parte de los tres anillos de seguridad, pero otras fuentes no oficiales afirman que más de 100 miembros de la fuerza (venezolanos y cubanos) murieron esa noche.

La integración de estas armas en un asalto de esta magnitud resultó crucial. Se espera más en futuras misiones de Operaciones Especiales.

No olvidemos el efecto acumulativo de todas las armas: EW (Guerra Electrónica) interfiriendo en radares, permitiendo la destrucción tanto de radares como de baterías ADA (Artillería de Defensa Aérea), así como operaciones cibernéticas (apagando la red eléctrica, alterando e interfiriendo en comunicaciones). Todo esto, en esos 30–45 minutos de asalto dentro de las 2:20 horas del evento total, resultó abrumador para una fuerza que nunca había esperado ni entrenado contra un enemigo tan formidable.

El impacto psicológico en quienes intentaron defenderse y mantener sus posiciones fue comentado semanas después.

Así que sí, se utilizaron armas sónicas y probablemente no obtendremos detalles específicos porque son el tema del momento, y la intriga también ha atraído la atención de otros adversarios de EEUU, como Rusia y China, que intentan averiguar qué son.

Otra posibilidad serían las granadas de conmoción, que también desorientan con un fuerte estallido y una luz brillante que afecta la visión, el equilibrio y la audición.

Ya se ha publicado mucha especulación, como afirmaciones de que el gobierno compró equipos especiales disponibles comercialmente y los mejoró. Pero eso tomará tiempo confirmarlo.

Reconfiguración política y el factor Rodríguez

Pasando al segundo tema, que también surgió en la comparecencia del secretario Rubio, se planteó la pregunta de por qué estaríamos trabajando con la familia Rodríguez como parte del gobierno interino, y si existían cargos en su contra por parte de la DEA.

El Secretario respondió con calma, reiterando que tanto Delcy como Jorge Rodríguez tienen cargos desde 2018 por parte de la DEA en investigaciones relacionadas con la ejecución de rivales, otros delitos, narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de oro.

Así que cuando dijo que están cooperando, hay una buena razón. Eso llevó a otra pregunta: si Estados Unidos atacaría a Venezuela. Respondió tranquilamente que no está en los planes, pero que nos reservamos el derecho de hacerlo si no cooperan.

Presencia de la CIA y estabilización estratégica

La última pregunta que se está planteando estos días tiene que ver con el establecimiento de operaciones de la CIA en Venezuela incluso antes de reabrir la embajada.

Si usted no comprende que la CIA ha tenido informantes y operativos en el país desde hace tiempo, entonces todavía cree en Santa Claus. Al menos tres operaciones importantes en los últimos 12 meses evidencian su presencia en Venezuela.

La extracción de cinco miembros de la oposición desde la embajada argentina, la asistencia a María Corina Machado para salir y recibir su Premio Nobel de la Paz, y el asalto para capturar a Maduro sirven como ejemplos de asistencia de la CIA.

El hecho de que el director de la CIA haya volado al país, se haya reunido con la presidenta interina y su equipo, y les haya leído la “cartilla” (lo que se debe y no se debe hacer) en lo que respecta a actores externos como China, Rusia, Irán y otros, también es revelador.

Desde que cerramos la embajada en 2019 (hace más de seis años), tomará tiempo reactivarla, depurarla y dejarla lista para operaciones, y la CIA no tiene tiempo que perder.

Hay demasiados asuntos pendientes en el área:

Organizaciones transnacionales como el ELN, FARC, Hezbolá, Tren de Aragua y el Cartel de los Soles.

Bandas internas (colectivos) patrocinadas por el gobierno de Maduro como grupo represivo de reacción rápida, controladas por Diosdado Cabello.

Posibles disputas internas entre los hermanos Rodríguez, Padrino y Cabello.

Redes digitales administradas por China que controlan registros de identificación y otras agencias estatales.

El gobierno dejó de operar como un gobierno convencional hace más de 10 años; es más bien una organización criminal que realiza múltiples actividades, todas profundamente corruptas, ahora controladas por el clan Rodríguez.

Por lo tanto, la CIA debe mantener una presencia permanente sobre el terreno. Entre el Departamento de Estado y la CIA, deben garantizar estabilidad durante el proceso de reingreso de millones de venezolanos en una transición política hacia la democracia, todo ello en una situación de seguridad altamente volátil.

Su papel como actor influyente, identificando personal para dirigir instituciones y fuerzas de seguridad que construirán la nueva Venezuela, y al ser los primeros en el terreno, puede facilitar que otro personal del Departamento de Estado utilice la instalación hasta que la embajada sea reabierta.

También cumple con la ley federal y diplomática que prohíbe a los trabajadores de embajadas interactuar con agencias de inteligencia de otros países. La CIA puede cerrar esa brecha, especialmente durante este proceso.

Una vez más, no olvidemos que Venezuela expulsó a la DEA en 2005. Chávez los acusó de ser una agencia de espionaje. Como todas las agencias federales que operan en el extranjero, deben colaborar con la NSA, la CIA y otras entidades de aplicación de la ley en EEUU mientras están desplegadas.

Mantienen relaciones estrechas con gobiernos extranjeros y han ayudado en la evaluación de socios extranjeros.

Además, tenga en cuenta que la DEA tiene más de 80 oficinas en todo el mundo, lo que la convierte en una de las agencias estadounidenses con mayor despliegue. Y sí, como resultado de sus investigaciones, también recopilan inteligencia.

Por ahora, es probable que Venezuela tenga pronto un anexo de la CIA, una cabeza de playa, un centro de coordinación, dada la potencial inestabilidad y los problemas de seguridad, lo que facilitaría el restablecimiento de la embajada.

Las armas sónicas forman parte del conjunto y se utilizarán según sea necesario. No hay planes para atacar a Venezuela, pero la opción permanece sobre la mesa si surge una razón de transición o de seguridad.

Esa sería la mejor evaluación hasta el momento.

Tres conclusiones clave

Las tecnologías sónicas y multidominio ya no son experimentales; están integradas en las operaciones modernas y probablemente se expandirán en futuras misiones.

La presencia de inteligencia precede a la normalización diplomática. Una huella de la CIA actúa como estabilizador estratégico durante transiciones políticas volátiles.

El entorno de transición en Venezuela involucra actores transnacionales, redes criminales y competidores geopolíticos, lo que requiere una coordinación entre el Departamento de Estado y los organismos de inteligencia.

LTC Octavio Pérez, Ejército de EEUU (Ret.), Cofundador y miembro sénior, MSI²

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto.