Aumentan los casos de coronavirus en España

En los últimos siete días en España, el número de casos diagnosticados fue de 14.198, lo que equivale a una media diaria superior a los 2.000.

La diferencia entre esas dos cifras, las diagnosticadas la víspera y la media diaria, se debe a que las regiones, competentes en materia de sanidad, a veces notifican algunos casos al ministerio varios días después de haberlos detectado.

Las regiones más afectadas siguen siendo Cataluña, con más de 5.000 casos en siete días, y Aragón, con 2.884. El repunte también se observa en Madrid (2.074).

A título comparativo, el número de nuevos casos diagnosticados en España en los siete últimos días fue de 5.695 hace dos semanas.

En total, España tiene hasta la fecha más de 288.000 casos de COVID-19 desde el inicio de la epidemia, y 28.445 muertos.

Pese al incremento, las autoridades dicen que no se trata de una segunda oleada de la epidemia, después de la primera ocurrida en marzo y abril.

"Si pueden venir segundas olas más adelante, no lo sé. Si esto lo es, desde luego no me parece. Si lo fuera estaríamos en una situación muy diferente", dijo el jueves el epidemiólogo en jefe del ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

Los vecinos europeos de España están preocupados. Alemania calificó como zonas de riesgo tres regiones -Aragón, Cataluña y Navarra-, lo que implica una cuarentena para los viajeros que lleguen de allí, salvo si presentan un test negativo.

Francia ha desaconsejado a sus ciudadanos viajar a Cataluña, mientas que el Reino Unido impuso de nuevo el domingo una cuarentena a los viajeros que lleguen desde España.

Las medidas están teniendo consecuencias económicas importantes en un país que en 2019 fue el segundo destino turístico mundial, y tiene en británicos, alemanes y franceses sus tres mayores mercados emisores de turistas.