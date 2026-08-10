Autoridades en España incautan 1.500 kilos de cocaína; 20 detenidos, incluyendo a un agente

MUXIA -- Una veintena de detenidos, entre ellos un agente de la Guardia Civil, fue el saldo en una operación contra el narcotráfico en Muxía, una localidad de Galicia, en el noroeste de España, en la que fueron decomisados 1.500 kilos de cocaína, informaron fuentes de la investigación.

El operativo conjunto de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera se desarrolló desde primera hora de este lunes en Muxía.

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El operativo

Las acciones de este operativo están declaradas secretas y hasta el momento, la incautación de más de 1.500 kilos de cocaína, es uno de los alijos más importantes en lo que va de año en la comunidad gallega.

El operativo se puso en marcha la pasada madrugada, con controles en distintos puntos de Muxía, donde se produjeron varios disparos cuando un vehículo intentó esquivar uno de estos controles.

Durante toda la jornada del lunes, el amplio dispositivo de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realizó registros en viviendas, comercios y bajos de este municipio.

Las detenciones se han producido tanto en esta localidad como en otros puntos del área metropolitana de La Coruña.

La cocaína incautada procedería de una narcolancha, detenida durante una descarga frustrada en la playa de Arnela, en el municipio de Muxía.

Los agentes interceptaron la embarcación en el arenal, cuando pretendía alijar su carga. Esta playa se ha convertido en un punto caliente, es decir, con mayor actividad relacionada con el narcotráfico de la zona.

Las mismas fuentes han relacionado este operativo con el narcosubmarino abandonado en la ría de Camariñas a comienzos del año pasado, y que habría sido utilizado para introducir en Galicia un importante alijo de droga.

FUENTE: Con información de EFE/Eropa Press/ABC