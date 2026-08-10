Rusia impide a partido opositor participar en las elecciones parlamentarias

El líder del partido liberal ruso Yabloko, Nikolái Ribakov, asiste a una audiencia de la Corte Suprema sobre un caso presentado por un partido nacionalista afín al Kremlin, que solicita que los candidatos de Yabloko sean excluidos de las próximas elecciones parlamentarias de septiembre, en Moscú, el 10 de agosto de 2026.

MOSCÚ — La Corte Suprema de Rusia prohibió este lunes que el partido Yabloko, el único del país que se opone a la guerra, participe en las elecciones parlamentarias previstas para septiembre.

El juez Viacheslav Kirilov declaró que fueron aceptadas las solicitudes para anular el registro de la candidatura de Yabloko para estos comicios.

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Un partido nacionalista afín al Kremlin había recurrido ante el alto tribunal para impedir que Yabloko concurriera a las elecciones parlamentarias, dominadas desde 2003 por Rusia Unida, la formación del presidente Vladimir Putin.

Un centenar de simpatizantes del partido antibelicista, en su mayoría jóvenes, se congregaron frente al tribunal y corearon "¡Vergüenza! ¡Vergüenza!" tras conocerse el fallo.

El líder de Yabloko —"manzana" en ruso—, Nikolái Ribakov, anunció a los manifestantes que recurrirían la decisión.

"Tenemos un largo camino por delante y una tarea grande e importante: detener las muertes y devolver la paz", afirmó. "Todo lo que hagamos debe estar dedicado a eso", agregó.

Negociaciones de paz con Kiev

Con la mayoría de los opositores de Putin encarcelados, exiliados o muertos, Yabloko es el único partido liberal que continúa operando en Rusia.

La formación ha recibido el respaldo de varias figuras opositoras en el exilio, entre ellas Yulia Navalnaya, viuda del fallecido líder opositor Alexéi Navalni. Ambos están catalogados como "extremistas" por las autoridades rusas.

Una encuesta realizada a comienzos de este año situó a Yabloko en apenas 3% de intención de voto, por debajo del umbral del 5% necesario para obtener representación en la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso.

La última vez que la formación obtuvo representación en la Duma Estatal fue en las elecciones de 2003.

Los intentos de poner fin por la vía diplomática a la guerra en Ucrania, que se prolonga desde hace casi cuatro años y medio, han fracasado hasta ahora.

Putin mantiene firmes exigencias territoriales para poner fin a los combates y descarta entablar negociaciones con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

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FUENTE: Con información de AFP