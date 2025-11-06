Avistamiento de dron interrumpe por segunda vez en la semana el tráfico aéreo en Bruselas

Un avión de Brussels Airlines se observa en la pista del aeropuerto de Zaventem, en Bruselas, el 21 de agosto de 2025. Los vuelos fueron suspendidos la noche del 4 de noviembre de 2025 en el principal aeropuerto de Bruselas, la capital de Bélgica, tras el avistamiento de drones, según informó un portavoz. «No hay vuelos de salida ni de llegada debido a la posible presencia de drones», declaró un portavoz del aeropuerto de Bruselas a la AFP.

BRUSELAS - El tráfico aéreo fue brevemente interrumpido la noche del jueves en el aeropuerto internacional de Bruselas-Zaventem, en Bélgica, debido a la presencia de un dron en los alrededores, indicó una portavoz del control aéreo.

Bélgica ya tuvo que interrumpir todo su tráfico aéreo en dos ocasiones a inicios de semana tras dos reportes sucesivos de drones en las inmediaciones de los aeropuertos de Bruselas-Zaventem, el principal del país, y de Lieja.

Este jueves, el tráfico se interrumpió durante media hora, entre las 21H23 y las 21H53 (20H23 y 20H53 GMT), y después de eso las operaciones retomaron con normalidad, indicó la vocera del organismo encargado del tráfico aéreo en Bélgica, Skeyes.

Asimismo, varios vuelos fueron cancelados o desviados en Suecia también el jueves tras el avistamiento de un dron cerca del aeropuerto de Gotemburgo poco antes de las 17H00.

Al igual que varios países europeos desde hace dos meses, Bélgica registra episodios de vuelos de drones sospechosos sobre lugares o infraestructuras sensibles.

