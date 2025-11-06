Avistamiento de dron interrumpe por segunda vez en la semana el tráfico aéreo en Bruselas

BRUSELAS - El tráfico aéreo fue brevemente interrumpido la noche del jueves en el aeropuerto internacional de Bruselas-Zaventem, en Bélgica, debido a la presencia de un dron en los alrededores, indicó una portavoz del control aéreo.
Varios vuelos fueron cancelados o desviados en Suecia también tras el avistamiento de un dron cerca del aeropuerto de Gotemburgo
Bélgica ya tuvo que interrumpir todo su tráfico aéreo en dos ocasiones a inicios de semana tras dos reportes sucesivos de drones en las inmediaciones de los aeropuertos de Bruselas-Zaventem, el principal del país, y de Lieja.
Este jueves, el tráfico se interrumpió durante media hora, entre las 21H23 y las 21H53 (20H23 y 20H53 GMT), y después de eso las operaciones retomaron con normalidad, indicó la vocera del organismo encargado del tráfico aéreo en Bélgica, Skeyes.
Asimismo, varios vuelos fueron cancelados o desviados en Suecia también el jueves tras el avistamiento de un dron cerca del aeropuerto de Gotemburgo poco antes de las 17H00.
Al igual que varios países europeos desde hace dos meses, Bélgica registra episodios de vuelos de drones sospechosos sobre lugares o infraestructuras sensibles.
