jueves 6  de  noviembre 2025
SEGURIDAD

Avistamiento de dron interrumpe por segunda vez en la semana el tráfico aéreo en Bruselas

Varios vuelos fueron cancelados o desviados en Suecia también tras el avistamiento de un dron cerca del aeropuerto de Gotemburgo

La huelga de handling en el aeropuerto de Bruselas se mantendrá al menos hasta el domingo. Foto de archivo 2018.

La huelga de handling en el aeropuerto de Bruselas se mantendrá al menos hasta el domingo. Foto de archivo 2018.

Europa Press
&nbsp;Un avión de Brussels Airlines se observa en la pista del aeropuerto de Zaventem, en Bruselas, el 21 de agosto de 2025. Los vuelos fueron suspendidos la noche del 4 de noviembre de 2025 en el principal aeropuerto de Bruselas, la capital de Bélgica, tras el avistamiento de drones, según informó un portavoz. «No hay vuelos de salida ni de llegada debido a la posible presencia de drones», declaró un portavoz del aeropuerto de Bruselas a la AFP.

 Un avión de Brussels Airlines se observa en la pista del aeropuerto de Zaventem, en Bruselas, el 21 de agosto de 2025. Los vuelos fueron suspendidos la noche del 4 de noviembre de 2025 en el principal aeropuerto de Bruselas, la capital de Bélgica, tras el avistamiento de drones, según informó un portavoz. «No hay vuelos de salida ni de llegada debido a la posible presencia de drones», declaró un portavoz del aeropuerto de Bruselas a la AFP.

Foto de NICOLAS TUCAT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS - El tráfico aéreo fue brevemente interrumpido la noche del jueves en el aeropuerto internacional de Bruselas-Zaventem, en Bélgica, debido a la presencia de un dron en los alrededores, indicó una portavoz del control aéreo.

Bélgica ya tuvo que interrumpir todo su tráfico aéreo en dos ocasiones a inicios de semana tras dos reportes sucesivos de drones en las inmediaciones de los aeropuertos de Bruselas-Zaventem, el principal del país, y de Lieja.

Lee además
 Un avión de Brussels Airlines se observa en la pista del aeropuerto de Zaventem, en Bruselas, el 21 de agosto de 2025. Los vuelos fueron suspendidos la noche del 4 de noviembre de 2025 en el principal aeropuerto de Bruselas, la capital de Bélgica, tras el avistamiento de drones, según informó un portavoz. «No hay vuelos de salida ni de llegada debido a la posible presencia de drones», declaró un portavoz del aeropuerto de Bruselas a la AFP.
MEDIDAS

Vuelos suspendidos en el aeropuerto de Bruselas por sospecha de drones
El presidente Donald Trump (segundo desde la izquierda) habla durante una cena con líderes de Asia Central en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de noviembre de 2025.
DIPLOMACIA

Kazajistán se une a Acuerdos de Abraham mientras Trump impulsa la paz en Medio Oriente

Este jueves, el tráfico se interrumpió durante media hora, entre las 21H23 y las 21H53 (20H23 y 20H53 GMT), y después de eso las operaciones retomaron con normalidad, indicó la vocera del organismo encargado del tráfico aéreo en Bélgica, Skeyes.

Asimismo, varios vuelos fueron cancelados o desviados en Suecia también el jueves tras el avistamiento de un dron cerca del aeropuerto de Gotemburgo poco antes de las 17H00.

Al igual que varios países europeos desde hace dos meses, Bélgica registra episodios de vuelos de drones sospechosos sobre lugares o infraestructuras sensibles.

Lea también: Vuelos suspendidos en el aeropuerto de Bruselas por sospecha de drones

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Consejo de Seguridad de la ONU levanta sanciones contra el presidente sirio Ahmed al Sharaa

Putin amenaza con una respuesta nuclear "proporcionada" tras anuncio de pruebas atómicas de EEUU

Suecia planea reducir a 13 años la edad para ir a la cárcel por delitos graves

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Florida ampliaría el uso del sistema E-Verifiy para comprobar elegibilidad de nuevos empleados
CLIMA DE TENSIÓN

Nueva ley expandiría E-Verify a pequeños negocios y enciende debate migratorio en Florida

El exjefe de inteligencia Hugo Pollo Carvajal y Nicolás Maduro en un acto en Venezuela. 
NARCOTRÁFICO

Sentencia contra jefe del Cartel de los Soles de Venezuela queda diferida para enero de 2026

Vista de la vivienda en llamas del técnico del Miami Heat mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego.
INCENDIO

Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
PROYECTO MONUMENTAL

DeSantis preside inicio de construcción de estación de bombeo clave para restauración de los Everglades

Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja. 
SECUESTRO PRESUPUESTAL

EEUU se prepara para caos en aeropuertos por parálisis presupuestal de los demócratas

Te puede interesar

Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja. 
SECUESTRO PRESUPUESTAL

EEUU se prepara para caos en aeropuertos por parálisis presupuestal de los demócratas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La Policía de Hialeah investiga los hechos. Foto referencial
Florida

Hombre mata a su esposa en Hialeah y hiere a su suegra antes de quitarse la vida

El presidente Donald Trump (segundo desde la izquierda) habla durante una cena con líderes de Asia Central en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de noviembre de 2025.
DIPLOMACIA

Kazajistán se une a Acuerdos de Abraham mientras Trump impulsa la paz en Medio Oriente

La tripulación de la Fuerza Aérea de EEUU alrededor del bombardero B-52.
Combate al narcotráfico

Bombarderos B-52 de EEUU sobrevuelan la costa de Venezuela; la cuarta demostración de fuerza militar

Imagen de pasaportes estadounidenses.
DICTAMEN

Corte Suprema avala orden de Trump de eliminar "tercer género" en pasaportes