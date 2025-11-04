Vuelos suspendidos en el aeropuerto de Bruselas por sospecha de drones

Un avión de Brussels Airlines se observa en la pista del aeropuerto de Zaventem, en Bruselas, el 21 de agosto de 2025. Los vuelos fueron suspendidos la noche del 4 de noviembre de 2025 en el principal aeropuerto de Bruselas, la capital de Bélgica, tras el avistamiento de drones, según informó un portavoz. «No hay vuelos de salida ni de llegada debido a la posible presencia de drones», declaró un portavoz del aeropuerto de Bruselas a la AFP.

BRUSELAS - El tráfico aéreo quedó interrumpido el martes por la noche en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem, el más importante de Bélgica , tras sospechas de un avistamiento de drones, indicó una portavoz de la empresa encargada de su explotación.

"No hay más vuelos de salida o de llegada por sospechas de drones", declaró la vocera.

COMERCIO La UE investiga oferta de China para comprar las minas de níquel en Brasil de Anglo American

GUERRA EN UCRANIA Inteligencia de Corea del Sur afirma que Corea del Norte envió 5.000 efectivos a Rusia en dos meses

En Charleroi, el segundo aeropuerto belga, también suspendieron provisionalmente los aterrizajes como medida de precaución, dijo la empresa operadora.

No se facilitó ninguna información sobre la duración estimada de las perturbaciones.

Skeyes, la empresa encargada del control aéreo en Bélgica, no pudo ser contactada de inmediato.

"Infraestructuras sensibles"

Al igual que varios países europeos desde hace dos meses, Bélgica registra episodios de vuelos de drones sospechosos sobre lugares o infraestructuras sensibles.

El pasado fin de semana, la base militar de Kleine-Brogel, en el noroeste, que alberga armas nucleares estadounidenses, fue sobrevolada en tres ocasiones, lo que provocó la apertura de una investigación por parte del servicio de inteligencia militar belga.

El ministro de Defensa, Theo Francken, se negó a señalar a Rusia como responsable de estos incidentes, pero mencionó una operación coordinada llevada a cabo por "profesionales" para "desestabilizar" Bélgica.

"Intentan [sembrar] el pánico en Bélgica", afirmó el ministro en la radio pública francófona RTBF.