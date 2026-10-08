jueves 8  de  octubre 2026
ESPAÑA

Aznar advierte riesgos que deben observarse en elecciones "convocadas por Pedro Sánchez"

El expresidente del Partido Popular afirma que Sánchez y sus aliados están “deconstruyendo” la Constitución y modificando el concepto de unidad de España

El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar

El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar

Joaquin Corchero - Europa Press
El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar.

El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar.

I. Pedraza/DLA
Por María Graterol

MADRID.- El expresidente del Gobierno español José María Aznar advirtió que la continuidad del sistema constitucional y de la monarquía parlamentaria estarían en juego si el presidente Pedro Sánchez logra formar nuevamente Gobierno después de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Durante una conversación con el periodista de EL MUNDO Juanma Lamet, celebrada en Sevilla dentro del ciclo “1936: La guerra que todos perdimos”, Aznar calificó los próximos comicios como “históricos y trascendentales” y sostuvo que serán los más importantes para España desde el comienzo de la Transición.

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El exmandatario consideró que la contienda electoral no estará determinada únicamente por una eventual alternancia entre partidos, sino por el futuro del modelo constitucional español.

“Si la coalición actual de Gobierno ganase las elecciones o pudiese formar otra vez Gobierno, es evidente que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, la unidad que hemos conocido hasta ahora y la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan”, afirmó.

Aznar habla de unas elecciones con carácter “prácticamente constituyente”

El exmandatario expresó que una parte de quienes convocan los comicios y sus aliados pretende otorgar a las elecciones del 29 de noviembre un carácter “prácticamente constituyente”.

En ese escenario, el expresidente del Partido Popular planteó que una nueva mayoría parlamentaria de Sánchez puede suponer un cambio profundo del modelo político que se consolidó durante la Transición.

Lamet le consultó que de producirse ese escenario, España avanzaría hacia una República. La respuesta de Aznar fue categórica: “Absolutamente”.

“Yo creo que eso no se oculta, sino que se dice abiertamente”, añadió.

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Acusa al Gobierno de “deconstruir” la Constitución

El expresidente también cuestionó la orientación política de Sánchez y de sus aliados y afirmó que están “deconstruyendo la Constitución”.

Según Aznar, el debate no se limitaría a una modificación de determinadas políticas o instituciones, sino que afectaría a algunos de los elementos centrales del sistema constitucional español.

En particular, afirma que existe una intención de sustituir el concepto de la “unidad de España” por el de una España “plurinacional”.

Aznar vinculó ese planteamiento con el futuro de la Corona y sostuvo que la monarquía parlamentaria constituye el “principal elemento, soporte y cúpula” de la Constitución.

“Quien pretende cambiar los sistemas constitucionales, deconstruyendo nuestra Constitución, está llamando a un periodo constituyente”, puntualizó.

“El ciudadano español va a votar sobre eso”

Para el exjefe del Gobierno español, el alcance de las elecciones debe ser entendido por los ciudadanos antes de acudir a las urnas.

“Eso es lo que tiene que saber el ciudadano español, tiene que saber que va a votar sobre eso”, sostuvo.

Aznar consideró además que las elecciones generales deberían haberse celebrado antes y cuestionó la actuación del Ejecutivo durante la legislatura.

Su advertencia sobre la monarquía se produce después de que Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, unos comicios que el expresidente considera decisivos para el futuro institucional de España.

Una advertencia sobre el futuro del sistema constitucional

La intervención de Aznar sitúa la Corona y el modelo constitucional en el centro del debate político previo a los comicios.

Su planteamiento es que una eventual continuidad de Sánchez al frente del Ejecutivo no supondría simplemente la prolongación de una determinada coalición de Gobierno, sino un cambio de mayor alcance sobre el sistema político español.

“Es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina”, reiteró al referirse a la posibilidad de que la actual coalición vuelva a conseguir una mayoría suficiente para gobernar.

Las elecciones del 29 de noviembre serán, por tanto, presentadas por Aznar como una decisión sobre algo más que la formación del próximo Gobierno: a su juicio, estará en juego la continuidad del modelo constitucional y de la monarquía parlamentaria tal como España la ha conocido desde la Transición.

FUENTE: Con información de El Mundo

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