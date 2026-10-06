martes 6  de  octubre 2026
España

La versión de la defensa de José Luis Zapatero sobre las joyas saudíes enfrenta nuevos cuestionamientos

Los abogados del exmandatario sostiene que el fallecido monarca Abdalá obsequió las piezas al entonces presidente español durante una visita oficial en 2007

El expresidente del Gobierno de España José Luis Zapatero.

El expresidente del Gobierno de España José Luis Zapatero.

EUROPA PRESS
Por María Graterol

MADRID.- La versión de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el origen de las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho vuelve a estar bajo escrutinio, después de que los abogados del expresidente atribuyeran las piezas de mayor valor a un regalo personal del fallecido rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz Al Saud, recibido en 2007 cuando aún ocupaba La Moncloa.

La periodista Ana Rosa Quintana cuestionó esta explicación en El programa de Ana Rosa, de Telecinco, y señaló que, si el supuesto regalo se produjo en 2007, los eventuales delitos fiscales, de contrabando y de cohecho estarían prescritos. "La vergüenza no prescribe, aunque se libra de responsabilidades penales", afirmó durante su intervención.

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Quintana puso además el foco en el Código de Buen Gobierno, aprobado durante el mandato de Zapatero, y recordó que el entonces Ejecutivo estableció normas sobre los regalos recibidos por los altos cargos. "Él mismo redactó un código ético para que los presidentes no se quedaran con los regalos", señaló.

La periodista también recurrió a la ironía al cuestionar el origen de las piezas y planteó que nunca se sabrá, según sus palabras, si fueron realmente un regalo personal o si correspondieron a otro tipo de entrega. Incluso mencionó la posibilidad de una "comisión", aunque lo hizo como una hipótesis y no como una afirmación sobre un hecho probado.

La explicación presentada por su defensa

Las declaraciones se producen después de que la defensa de Zapatero comunicara al juez José Luis Calama que tres juegos de joyas hallados entre las piezas intervenidas fueron entregados por el rey saudí durante su visita oficial a España en junio de 2007.

Según el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, se trató de una atención "estrictamente personal" que Zapatero aceptó por "deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto" hacia el monarca, alegan, pese a que la visita era oficial de gobierno. La defensa ha solicitado cooperación judicial a Arabia Saudí para intentar acreditar esta versión.

Joyas valoradas en más de un millón de euros

Las piezas forman parte de un conjunto de más de 60 joyas localizadas por la Policía en una caja fuerte de la oficina del expresidente. Una primera tasación situó el valor del conjunto en más de 1,3 millones de euros.

El origen de las joyas se investiga en una pieza separada del caso Plus Ultra, en la que Zapatero está siendo investigado por presuntos delitos fiscales y de contrabando relacionados con las piezas.

El juez mantiene la nueva tasación

La causa tuvo este martes una nueva actuación judicial. El juez Calama rechazó el intento de la defensa de suspender la segunda tasación de las joyas y mantuvo el encargo a la joyería Yanes.

El magistrado también rechazó que un perito elegido por Zapatero participe durante el reconocimiento de las piezas, aunque recordó que la defensa puede presentar una contrapericia o un informe alternativo.

La investigación deberá determinar tanto el origen de las joyas como su valoración y las eventuales consecuencias jurídicas derivadas de su posesión.

FUENTE: Con información de El País/El Público/ EFE/Redes Sociales

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