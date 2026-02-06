viernes 6  de  febrero 2026
Investigación

BBC denuncia la venta de "miles" de vídeos sexuales con cámaras espía en hoteles de China

La unidad de investigación de la BBC ha encontrado muchos de los vídeos alojados en la mensajería de la plataforma de Telegram

cibersexo
Collage Canva

LONDRES- La cadena de televisión británica BBC denuncia hoy en un reportaje de investigación que "miles" de vídeos sexuales, grabados con cámaras espía colocadas ilegalmente en hoteles de China, se venden en ese país aunque la distribución del porno sea ilegal.

La cadena califica el problema como "una epidemia", pues hay numerosas páginas web donde pueden encontrarse estos vídeos con imágenes reales de parejas en el momento de practicar sexo en sus habitaciones de hotel, ignorantes de que están siendo grabadas.

Lee además
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (izq.), y el presidente estadounidense Donald Trump. 
COOPERACIÓN

Taiwán afirma que las relaciones con EEUU son "sólidas como una roca"
Imagen del Canal de Panamá.
CONFLÍCTO

Panamá rechaza amenaza de China por anulación de contrato portuario en el canal

Algunos de los sitios web ofrecen incluso material para consumir en vivo y en directo.

La unidad de investigación de la BBC ha encontrado muchos de los vídeos alojados en la mensajería de la plataforma de Telegram. En uno de los mensajes se anuncia una "oferta" de grabaciones procedentes de 180 hoteles distintos, en provincias distintas.

El periodista que firma el reportaje comprobó personalmente que había contenido disponible de 54 cámaras distintas, la mitad de ellas operativas en vivo, si así se desea.

Pone el ejemplo de un sitio concreto que a cambio de 450 yuanes (65 dólares) mensuales daba acceso al contenido de cinco cámaras, que comenzaban a grabar en el momento en que el cliente activa la electricidad de la habitación. El sistema permite rebobinar algunas escenas y hasta descargarlas y guardarlas.

Otro sitio ofrece hasta 6.000 vídeos que datan desde 2017.

Cámara escondida en el conducto de ventilación

En una de las habitaciones identificadas por los reporteros, la minicámara, que apuntaba directamente a la cama, estaba escondida en el conducto de ventilación.

Con frecuencia, los vídeos están acompañados de comentarios de los participantes en el chat, que califican regularmente a las mujeres como "prostitutas" y otros sinónimos.

La cadena británica se enfoca en el caso de un supuesto propietario de algunas de las cámaras, al que llegaron a través de un chat, y calcula que, basado en las tarifas que ofrece y los seguidores que tiene, ha podido ganar 163.000 Yuanes (22.000 dólares) desde abril con su negocio.

Estas actividades infringen varias leyes chinas, que prohíben la venta de pornografía, la colocación de cámaras en hoteles sin conocimiento del cliente y hasta el uso de Telegram (que los usuarios se descargan supuestamente mediante VPN).

Los reporteros hablaron con un usuario de Hong Kong, consumidor de estos vídeos "desde que era adolescente", y ahora tiene más de 30 años. Sostiene que le atrae de esos vídeos el hecho de que parezcan más auténticos que el porno profesional.

Sin embargo, en una ocasión fue grabado con su novia sin él saberlo y luego encontró las imágenes disponibles en Telegram. Desde entonces, siempre salen a la calle con gorros y sombreros por miedo a ser reconocidos.

Por su parte, la plataforma Telegram respondió a la BBC que prohíbe de forma explícita compartir este tipo de contenidos, recibe de manera regular denuncias y elimina "millones de contenidos dañinos cada día", sin entrar en detalles.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Tras llamada telefónica, Trump afirma: "La relación con China es 'extremadamente buena'

Un Estado familiar al servicio de Pekín

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín detenidos e interrogados por agentes venezolanos, su paradero no es claro, según NYT

Fila para ingresar a la oficina de licencias de conducir en el Mall de las Américas.
PERMISOS DE CONDUCCIÓN

Florida limita exámenes para obtener la licencia de conducir solo al idioma inglés

Esta combinación de imágenes creada el 12 de enero de 2022 muestra al príncipe Andrés de Gran Bretaña el 11 de abril de 2021 en Windsor, Inglaterra, y a Virginia Giuffre el 22 de octubre de 2019 en la ciudad de Nueva York. Ambos llegaron a un acuerdo en demanda por agresión sexual. 
CONTROVERSIA

Email confirmaría veracidad de foto de expríncipe Andrés con Virginia Giuffre

Varias personas emiten su derecho al voto.
EEUU

Trump insta al Congreso a aprobar ley "SAVE America" para asegurar la elegibilidad del votante

Imagen referencial.
NORMATIVA

Adiós a la calcomanía amarilla, avanza en Florida ley para digitalizar el registro vehicular

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
ATENCIÓN CONSUMIDOR

Florida halla elevados niveles de tóxicos en panes de alto consumo, chocolates y dulces

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla para presentar el nuevo sitio web TrumpRx en el Auditorio South Court de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. 
GOBIERNO

La Casa Blanca lanza el portal 'TrumpRx.gov' con medicamentos a bajo precio

Imagen referencial.
NORMATIVA

Adiós a la calcomanía amarilla, avanza en Florida ley para digitalizar el registro vehicular

Imagen creada para mostrar parte del calvario de los presos políticos en Venezuela. 
DERECHOS HUMANOS

Francés narra su calvario en las cárceles de Venezuela: "Fuí torturado por vampiros"

Termitas subterráneas presentes en Florida.
CIENCIA

Termitas invasoras amplían su alcance en Florida y ponen en riesgo viviendas en todo el estado