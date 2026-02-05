Taiwán afirma que las relaciones con EEUU son "sólidas como una roca"

TAIPEI. - El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, aseguró este jueves 5 de febrero que las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos son "sólidas como una roca". Esto pesar de la llamada telefónica realizada la víspera entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, quienes han definido su relación como una "extremadamente buena" .

"Los vínculos son sólidos; la cooperación seguirá y no va a cambiar" , sostuvo Lai, según recogió el diario taiwanés United Daily News. China sigue considerando Taiwán una provincia más bajo su soberanía.

Lai sostuvo durante una rueda de prensa que la isla mantiene "buenos canales de comunicación" con Washington, uno de sus principales aliados a pesar de que las partes no mantienen relaciones bilaterales oficiales.

Taiwán no cambiará

Asimismo, Lai Ching puntualizó que hay varios aspectos que no cambiarán tras las conversaciones entre Trump y Xi, entre ellos la idea de que Taiwán no forma parte de China y de que Estados Unidos seguirá cumpliendo su Ley de Relaciones con Taiwán.

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980.

El 15 de enero, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció la firma de un acuerdo con el gobierno de Taiwán que reducirá los aranceles impuestos por Donald Trump del 20% al 15%, al igual que los aplicados a los productos japoneses y europeos.

El convenio estipula inversiones de al menos 250.000 millones de dólares en Estados Unidos por parte de empresas taiwanesas de semiconductores.

FUENTE: Con información de Europa Press