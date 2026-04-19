Benjamin Netanyahu afirma que la guerra "aún no ha terminado"

Durante la visita de Milei está previsto que se formalice la firma de los denominados Acuerdos de Isaac, que buscan reforzar los vínculos entre Israel y América Latina

JERUSALÉN.- El primer ministro de Israel,, Benjamin Netanyahu, advirtió este domingo que la guerra "no ha terminado" a pesar del anuncio de Estados Unidos del envío de una delegación negociadora a Pakistán para reunirse el lunes con representantes de Irán.

Subrayó que Estados Unidos e Israel "conseguirán cumplir sus objetivos y darán más esperanza a los pueblos libres del mundo".

ISRAEL Netanyahu advierte que la campaña contra Irán "no ha terminado" y reivindica logros alcanzados

"En cualquier momento puede haber nuevos acontecimientos. ¿Quién sabe lo que nos deparará mañana, o pasado mañana?", planteó Netanyahu, durante un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, según recoge la prensa israelí.

Netanyahu y Milei se abrazaron efusivamente y bromearon sobre la similitud en la pronunciación entre el nombre de Milei, Javier, y la palabra hebrea "chaver", amigo. Después se fotografiaron con la pose típica de Milei con los pulgares arriba.

Tercera visita de Milei

Durante la visita de Milei está previsto que se formalice la firma de los denominados Acuerdos de Isaac, que buscan reforzar los vínculos entre Israel y América Latina. Además se anunciará la puesta en marcha de una ruta directa entre Israel y Argentina de la aerolínea israelí El Al, a partir de diciembre de este año.

La tercera iniciativa de relevancia es la firma de un acuerdo antiterrorista y contra el extremismo que incluye formación para las fuerzas de seguridad, intercambio de información y la creación de un grupo conjunto con competencias en este ámbito.

La primera escala del viaje de Milei, que terminará el martes, fue el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo, donde Milei lloró de emoción. Estas imágenes fueron muy criticadas en Argentina, en particular por sus implacables recortes en los servicios públicos como la sanidad y las pensiones.

Es la tercera visita de Milei a Israel en dos años de mandato como presidente de Argentina. El propio Milei inició el proceso de conversión al judaísmo.

FUENTE: Con información de Europa Press