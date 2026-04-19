domingo 19  de  abril 2026
MEDIO ORIENTE

Benjamin Netanyahu afirma que la guerra "aún no ha terminado"

"En cualquier momento puede haber nuevos acontecimientos. ¿Quién sabe lo que nos deparará mañana?", planteó Netanyahu, durante cita con el presidente Milei

Durante la visita de Milei está previsto que se formalice la firma de los denominados Acuerdos de Isaac, que buscan reforzar los vínculos entre Israel y América Latina

Durante la visita de Milei está previsto que se formalice la firma de los denominados Acuerdos de Isaac, que buscan reforzar los vínculos entre Israel y América Latina

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

JERUSALÉN.- El primer ministro de Israel,, Benjamin Netanyahu, advirtió este domingo que la guerra "no ha terminado" a pesar del anuncio de Estados Unidos del envío de una delegación negociadora a Pakistán para reunirse el lunes con representantes de Irán.

Subrayó que Estados Unidos e Israel "conseguirán cumplir sus objetivos y darán más esperanza a los pueblos libres del mundo".

Lee además
El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu
GUERRA

Netanyahu promete "atacar personalmente" a todos los dirigentes de Irán
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
ISRAEL

Netanyahu advierte que la campaña contra Irán "no ha terminado" y reivindica logros alcanzados

"En cualquier momento puede haber nuevos acontecimientos. ¿Quién sabe lo que nos deparará mañana, o pasado mañana?", planteó Netanyahu, durante un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, según recoge la prensa israelí.

Netanyahu y Milei se abrazaron efusivamente y bromearon sobre la similitud en la pronunciación entre el nombre de Milei, Javier, y la palabra hebrea "chaver", amigo. Después se fotografiaron con la pose típica de Milei con los pulgares arriba.

Tercera visita de Milei

Durante la visita de Milei está previsto que se formalice la firma de los denominados Acuerdos de Isaac, que buscan reforzar los vínculos entre Israel y América Latina. Además se anunciará la puesta en marcha de una ruta directa entre Israel y Argentina de la aerolínea israelí El Al, a partir de diciembre de este año.

La tercera iniciativa de relevancia es la firma de un acuerdo antiterrorista y contra el extremismo que incluye formación para las fuerzas de seguridad, intercambio de información y la creación de un grupo conjunto con competencias en este ámbito.

La primera escala del viaje de Milei, que terminará el martes, fue el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo, donde Milei lloró de emoción. Estas imágenes fueron muy criticadas en Argentina, en particular por sus implacables recortes en los servicios públicos como la sanidad y las pensiones.

Es la tercera visita de Milei a Israel en dos años de mandato como presidente de Argentina. El propio Milei inició el proceso de conversión al judaísmo.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Trump envía este lunes una delegación para negociar con Irán en Pakistán

Macron se prepara para recibir al primer ministro libanés el próximo martes en París

China envía formación naval a realizar maniobras en alta mar en el Pacífico oriental

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
GUERRA

Trump envía este lunes una delegación para negociar con Irán en Pakistán

El país cuenta con más de 2,600 facultades universitarias.
EEUU

Nuevo reporte sobre mejores universidades

Representantes institucionales y empresariales durante el encuentro Sevilla-Miami |  De izquierda a derecha (fila superior): Rocío Sañudo Limón (Lemon Media), Jordi Boada (TRADE), Santiago García Dils (Sevilla City Office), Rafael Carmona (Autoridad Portuaria de Sevilla), Juan Carlos Pereira (Spain-US Chamber of Commerce y José Marquina (Bernardo de Gálvez Bussines Club). Fila inferior: Javier Yraola (Consulado de España en Miami), Aylton Sousa (Amazon Web Service), Angie Moreno (Ayuntamiento de Sevilla) y Jorge Molinero (Club Victoria).
EMPRESARIOS

Miami reúne a líderes empresariales de alto nivel para apoyar la conexión aérea directa con Sevilla

Eliott Rodríguez, candidato al Congreso por el Distrito 27. 
ELECCIONES 2026

Demócrata rival de María Elvira Salazar: "Me horrorizan las cosas que ocurren en este país"

LeBron James (izquierda), de los Lakers de Los Ángeles, maneja el balón en un partido contra los Hornets de Charlotte, el 28 de diciembre de 2023.
BALONCESTO

LeBron James comanda la primera victoria de los Lakers en los playoffs de la NBA

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
GUERRA

Trump envía este lunes una delegación para negociar con Irán en Pakistán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Eliott Rodríguez, candidato al Congreso por el Distrito 27. 
ELECCIONES 2026

Demócrata rival de María Elvira Salazar: "Me horrorizan las cosas que ocurren en este país"

Rolando Escalona, comisionado del Distrito 3 de Miami. 
SANGRE NUEVA

Rolando Escalona, el comisionado que quiere transformar el Distrito 3 de Miami

Las vías conducen a un destino que comenzó en lugares como el gueto de Varsovia , desde donde miles fueron deportados hacia Auschwitz-Birkenau
MUNDO

A 83 años del gueto de Varsovia: memoria del Holocausto y antisemitismo en el presente

Imagen referencial.
SUCESOS

Dos soldados de EEUU resultan heridos por el ataque de un oso en Alaska