sábado 11  de  abril 2026
ISRAEL

Netanyahu advierte que la campaña contra Irán "no ha terminado" y reivindica logros alcanzados

"Irán no tiene una sola instalación de enriquecimiento activa" y, aunque conserva reservas de misiles, éstas están "vaciándose gradualmente", apuntó Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

OFICINA DEL PRIMER MINISTRO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

JERUSALEN — El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este sábado de que la campaña contra Irán "no ha terminado", y destacó el valor los logros "históricos" conseguidos hasta ahora en la ofensiva militar en un mensaje publicado en el primer día de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

"La campaña no ha terminado, pero ya podemos decir claramente que hemos conseguido logros históricos (...). Hay gente que dice que no hemos logrado nada, pero hemos conseguido enormes logros", afirmó el dirigente israelí.

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Netanyahu argumentó que el eje iraní "quería estrangularnos y nosotros los hemos estrangulado". "Los hemos golpeado. Aún tenemos cosas que hacer", afirmó en referencia a los misiles que aún tiene Irán. "Nos amenazaron con la aniquilación y ahora son ellos los que luchan por sobrevivir", añadió.

Así, se se refirió al "gran cambio" conseguido con ataques contra instalaciones nucleares, sistemas de misiles y científicos de alto rango --doce según Netanyahu--, debilitando a la dirigencia iraní y sus infraestructuras, lo que ha permitido "eliminar la amenaza existencial inminente" para Israel.

Israel rompió la barrera del miedo

Netanyahu insistió en que la decisión de atacar se tomó en base a información de inteligencia "precisa" sobre avances del programa nuclear iraní para construir una bomba atómica. "Como primer ministro del único Estado judío no podía aceptarlo. Si no hubiéramos actuado, Irán ya tendría bombas nucleares", afirmó.

Las acciones israelíes, algunas de ellas encubiertas, aunque también con ataques directos, han retrasado el avance nuclear iraní. "Hemos sido los primeros en romper la barrera del miedo para actuar dentro de Irán", resaltó.

"Irán no tiene una sola instalación de enriquecimiento activa" y, aunque conserva reservas de misiles, éstas están "vaciándose gradualmente", apuntó.

Asimismo Israel ha atacado otros objetivos militares, económicos y de infraestructuras tales como instalaciones de la Guardia Revolucionaria, fábricas de armas y partes del sector energético. "Hemos atacado decenas de fábricas de armas", recalcó.

A nivel de dirigencia política, Netanyahu ha recordado los ataques contra la cúpula del régimen, que estaría "en su peor momento desde 1979", fecha de fundación de la República Islámica, y ahora "están mendigando un alto el fuego". "Irán ya no es el mismo Irán", remarco.

FUENTE: Con información de Europa Press

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