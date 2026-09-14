Británico admite haber drogado y violado a su esposa durante 20 años, 13 acusados más por este caso

LONDRES.- Un hombre británico se declaró culpable este lunes en un tribunal del noroeste de Inglaterra de haber drogado y violado a su esposa durante dos décadas, en el caso más reciente de hombres que sedan y abusan de sus parejas.

El hombre, de unos 60 años de edad, cuyo nombre no puede hacerse público para proteger la identidad de su esposa, ya se había declarado culpable anteriormente de otros delitos sexuales contra ella.

Tenía previsto ser juzgado junto con otros 12 imputados, acusados de conspirar para abusar de la misma mujer, su esposa, mientras ella se encontraba inconsciente.

Los otros hombres niegan los cargos, mientras que un décimo tercer acusado, Keith Fotheringham de 59 años de edad y residente de Dundee, Escocia, en el caso se declaró culpable anteriormente de conspirar para drogar y violar a la víctima. Permanece bajo custodia y será sentenciado en fecha posterior.

El lunes, el marido admitió 60 delitos cometidos desde 2004, entre ellos administran una sustancia con la intención de aturdir o dominar a su esposa.

Los coacusados, de entre 28 y 73 años de edad y entre los que se encuentran un paramédico y un exentrenador de fútbol, serán juzgados en las próximas semanas en el tribunal penal de Mánchester.

Se trata del caso más reciente de una serie de procesos penales en el Reino Unido relacionados con abusos sexuales facilitados por drogas (DFSA, por sus siglas en inglés).

Los hechos se produjeron entre el 12 de noviembre de 2004 y el 25 de octubre de 2025 en la vivienda del matrimonio, ubicada en la zona de Stockport (Gran Mánchester). Según la fiscalía, la mujer sufrió las repetidas agresiones mientras se encontraba inconsciente bajo los efectos de las sustancias que le suministraba su marido.

Durante la comparecencia, que se prolongó durante 18 minutos, el acusado rompió a llorar en el banquillo mientras repetía la palabra “culpable” a la lectura de los cargos, lo que llevó al juez Maurice Greene a permitirle tomar asiento, según publican medios ingleses. La víctima, casada con el agresor durante décadas, presenció el procedimiento desde

Rememora caso Pelicot en Francia

La conciencia global sobre este delito ha aumentado tras la condena del sonado caso en Francia de Dominique Pelicot, que drogó y violó a su entonces esposa Gisèle durante casi una década junto con desconocidos.

En un caso aparte la semana pasada, un hombre de Londres se declaró culpable de incitar a otros hombres en un chat grupal en línea a abusar sexualmente de sus parejas inconscientes e intercambiar imágenes del abuso.

Otro hombre será condenado esta semana en el centro de Inglaterra tras haber sido declarado culpable en julio de 32 delitos sexuales contra su novia mientras ella supuestamente estaba drogada o dormida.

Durante la comparecencia, que se prolongó durante 18 minutos, el acusado rompió a llorar en el banquillo mientras repetía la palabra “culpable” a la lectura de los cargos, lo que llevó al juez Maurice Greene a permitirle tomar asiento, según publican medios ingleses. La víctima, casada con el agresor durante décadas, presenció el procedimiento desde la tribuna del público, cogida de la mano y reconfortada por miembros de su familia.

El marido, detenido en octubre del año pasado, permanecerá a la espera de conocer su condena, la cual se dictará una vez que concluya el juicio contra el resto de acusados.

FUENTE: Con información de AFP/La Vanguardia/Yahoo News