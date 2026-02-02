martes 3  de  febrero 2026
Buques de guerra de Estados Unidos e Israel despliegan maniobras en el mar Rojo

Según el CENTCOM, el entrenamiento coordinado de los buques mostró "la fuerte vinculación militar entre la Quinta Flota de Estados Unidos y la Armada israelí".

El USS Delbert D. Black y el INS Eilat en aguas del mar Rojo REMITIDA / HANDOUT por CENTCOM

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - Dos buques militares de Estados Unidos y de Israel efectuaron unas maniobras conjuntas en el mar Rojo, según informaron las autoridades estadounidenses. Señalaron que se trata acción "rutinaria" a pesar de la tensión entre Estados Unidos e Irán.

"El destructor de misiles guiados de clase Arleigh Burke 'USS Delbert D. Black' realiza maniobras marítimas rutinarias con el buque militar israelí 'INS Eilat' en el mar Rojo tras una escala programada el 1 de febrero de 2026", publicó el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en redes sociales junto a una imagen de ambas embarcaciones.

De acuerdo con el CENTCOM, el entrenamiento coordinado demostró "la fuerte vinculación militar entre la Quinta Flota de Estados Unidos y la Armada israelí".

Las Fuerzas Armadas israelíes informaron el domingo de estas maniobras como "parte de la cooperación entre la Armada israelí y la Quinta Flota de Estados Unidos en la zona del mar Rojo".

Amenazas a Irán

Estados Unidos amenazó con nuevos ataques sobre Irán para forzar una negociación sobre su programa nuclear. Turquía, Arabia Saudí, Qatar y Egipto están intentando sentar a ambas partes a negociar en medio de la retórica subida de tono de los dirigentes de los dos países.

El presidente de EEUU, Donald Trump, señaló el 30 de enero que Irán quiere "llegar a un acuerdo" para evitar una acción militar de Estados Unidos. La afirmación fue hecha luego de que Teherán dijera estar dispuesto a reanudar el diálogo, aunque sin discutir sus capacidades de defensa y balísticas.

Cuando se le preguntó si le había dado a Irán un plazo para iniciar conversaciones sobre sus programas nuclear y de misiles, Trump respondió: "Sí, lo he hecho", pero se negó a decir cuál era.

FUENTE: Con información de Europa Press

