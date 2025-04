Campaña propagandística de Hamás y la izquierda internacional promueve antisemitismo global

“Todo el mundo se olvidó de lo que pasó el 7 de octubre”, dice al referirse a la incursión sangrienta de Hamás que dejó 1,200 israelíes muertos, principalmente civiles, y otras 251 tomadas como rehenes. Y lo atribuye al avance, sin monitor, de la propaganda.

“La campaña de la hermandad musulmana ha llegado a muchos lugares y a organizaciones para transformar la imagen de Israel ante el mundo entero, y hace creer que es a favor del pueblo palestino cuando en realidad es a favor de Hamas en contra el pueblo de Israel y ‘los judíos”, afirma Hage.

Conflicto en Gaza

El despliegue del antisemitismo estaría financiado con recursos de Qatar y toca a la prensa internacional, según denuncia, “para convertir a los 50.000 muertos del conflicto, según lo han dicho los propios líderes de Hamas, en mártires que valió la pena sacrificar por su causa”.

Según Hage, la maniobra propagandística de parte de Hamás se intensifica en un momento particular del conflicto en la Franja de Gaza.

Por una parte, Israel tiene dos metas precisas: recuperara los rehenes en ese territorio palestino tomado por Hamás y eliminar el aparato militar de este. Y por la otra, este movimiento islamita procura “sacarle el precio más alto a Israel” a cambio de los cautivos israelíes, y quedarse en el poder.

Es el dilema actual para el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien se ha propuesto dividir la Franja con sus tropas del ejército para aumentar la presión “paso a paso y que nos den a nuestros rehenes”, según dijo este miércoles 2 de abril, también constituye un riesgo, según lo evalúa Hage.

“Hamás le está diciendo indirectamente a los israelíes que una vez que les entreguen los rehenes ‘vamos a rearmarnos de nuevo y lo antes posible’ y eso significa que podrían planear algo parecido al 7 de octubre de 2023”.

Una circunstancia novedosa es que los mismos palestinos de la Franja se levantaron ahora en manifestaciones contra Hamás.

Campaña de antisemitismo

Hage, conocedor insigne del tema del Medio Oriente, sostiene que el antisemitismo “está resurgiendo de nuevo ahora después del 7 de octubre porque la campaña propagandística contra Israel se enfoca en el genocidio, las muertes que está ocasionando Israel”.

Y sirve, añade, para transformar la opción de la guerra del ejército israelí contra Hamás en un Estado de Israel, que representa a los judíos, contra los palestinos, quienes también tienen derecho a vivir.

De acuerdo con una investigación a escala global de 2022, el año anterior se reportaron mayor cantidad de incidentes de antisemitismo y alcanzó “cifras récord” de expresiones de ese tipo, Y hasta artistas y deportistas de renombre internacional habrían recurrido abiertamente a clichés antisemitas, según la publicación.

Pero hoy no es lo mismo.

El experto apunta particularmente a la responsabilidad de cierta prensa internacional en esos “focos” del conflicto, frente a ciudadanos que no están al tanto de lo que está ocurriendo en esa zona, en realidad.

“Todo lo que estamos viendo en la prensa internacional es propaganda, es una defensa al derecho del pueblo palestino que se mezcla con Hamás. Y la gente que desconoce el conflicto ve la imagen que dirige el odio hacia el pueblo de Israel”.

Maniobra de Hamás

Y eso se debe a que los reporteros en la Franja de Gaza son en realidad miembros de la organización terrorista del islam. “Cuando hablan en los noticieros mundiales repiten como cotorros lo que les dice el liderazgo de Hamás”, comenta Hage.

“Cuando afirman que murió una determinada cantidad de personas, lo atribuyen al ministerio de Salud de la Franja, pero ¿quién es el ministerio? Es Hamas, porque no hay nadie que pueda hablar, reportar o recibir comida que no esté relacionado con ellos, no dejan que la gente sea libre y la usan como escudo humano, bien para su fin publicitario o el humo contra los militares”.

Hage asegura que en las pantallas del mundo es igual, “alientan en la gente la simpatía hacia el pueblo palestino que en realidad es Hamás y el odio hacia los judíos”. “Aunque en EEUU no vemos tanto detalle como lo muestran en Europa”.

“Hamás no permite que reporteros de ninguna agencia internacional entren a reportar la verdad. Y esto le da una imagen muy mala al estado de Israel y por supuesto se alienta el odio”, dice.

Menciona además redes sociales en las que hay gente que promueve campañas propalestinas y universidades que participan en la difusión de “información falsa” o tendenciosa.

El 7 de octubre y occidente

El investigador hace referencia a las manifestaciones de la juventud universitaria “muy mal informada” y otras personas que “se desquitaron” en las calles de EEUU en contra de Israel, hace un par de años.

“Y ahora incluyen a EEUU”.

Asegura que estas personas que se encuentran en territorio estadounidense y apelan a leyes de este país (que respaldan la libertad de expresión) con el objetivo de incitar al odio hacia el pueblo judío y para apoyar a gente que es calificada de terrorista - porque no solo actúan, sino que se reconocen así- deben ser deportadas.

“Los defensores de Hamás llaman al 7 de octubre como un acto de liberación cuando en realidad fue un acto de terrorismo, razón por la cual toda persona que simpatiza con eso no puede quedarse en EEUU en contra los judíos en general y de las libertades civiles y de expresión”, dice.

Todas esas movilizaciones a escala global, asevera Hage, están orquestadas a través de la campaña propagandística que “prepararon de antemano, antes del 7 de octubre”.

“No es coincidencia que, al día siguiente del ataque del 7 de octubre, comenzara la respuesta contra Israel y su supuesto ataque a los civiles en la Franja de Gaza cuando en realidad atacaban al ejército de Hamás (que cometió el genocidio en Israel)”.

Reitera Hage que la campaña propagandística “coordinada con organizaciones propalestinas y proizquierdas, a nivel mundial” busca que se entierren los ataques terroristas de Hamás, el 7 de octubre de 2023, y representa “un peligro para el occidente en general”.

“Es un peligro. Esta alianza entre el islam radical y la izquierda mundial, incluyendo medios de comunicación, están cayendo en la retórica discursiva de Hamás, sin darse cuenta de que la información que reciben de la Franja de Gaza es de Hamas”, advierte el especialista.

FUENTE: Entrevista a Joseph Hage, experto en temas de Medio Oriente