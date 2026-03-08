El Papa nombra a nuevo embajador de la Santa Sede ante EEUU

El arzobispo Gabriele Caccia, en una foto de 2022. EuropaPress_VATICAN NEWS

Ciudad del Vaticano, Santa Sede.- El papa León XIV nombró el sábado a un nuevo embajador ante Estados Unidos.







El arzobispo Gabriele Caccia, de 68 años, quien anteriormente fue embajador de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York, fue nombrado nuncio apostólico en Washington D.C., informó el Vaticano en un comunicado.

Reemplaza al cardenal Christophe Pierre, quien se retira a los 80 años. León XIV es el primer papa estadounidense de la Iglesia católica. Frente a un panorama político muy polarizado en su país de origen, opta por críticas discretas e indirectas, manteniendo abiertos los canales de comunicación. FUENTE: AFP

