jueves 26  de  marzo 2026
MEDIDA

Canadá sanciona a cinco personas y cuatro empresas iraníes por vínculos con la Guardia Revolucionaria

La jefa de la diplomacia de Canadá dijo que la transferencia de armas por parte de Teherán a otros actores "alimenta el conflicto armado"

Esta foto proporcionada por el sitio web oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) Sepah News el 17 de enero de 2023 muestra a miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) participando en un ejercicio militar en el sur de Irán. &nbsp; NOTICIAS SEPAH / AFP &nbsp; Añadir a la cesta&nbsp;Imprimir&nbsp;Descargar&nbsp;Documentos relacionados&nbsp;Comparte este documento&nbsp;Tamaño

Esta foto proporcionada por el sitio web oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) Sepah News el 17 de enero de 2023 muestra a miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) participando en un ejercicio militar en el sur de Irán.

 

NOTICIAS SEPAH / AFP

 

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NOTICIAS SEPAH / AFP/ Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

OTTAWA. - El Gobierno de Canadá anunció este jueves la imposición de sanciones adicionales contra cinco personas y cuatro empresas de Irán acusadas de suministrar tecnología para la fabricación de armas de la Guardia Revolucionaria iraní.

La medida afecta a "empresarios y empresas iraníes directamente implicados en las redes de adquisición que producen y suministran tecnología sofisticada para apoyar la producción y transferencia de armas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)", informó en un comunicado la ministra de Exteriores, Anita Anand.

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La jefa de la diplomacia canadiense advirtió en la misma nota de que la transferencia de armas por parte de Teherán a otros actores "alimenta el conflicto armado, amenaza la soberanía de otros Estados y viola las normas internacionales". Destacó el anuncio como un "mensaje claro e inequívoco" contra "quienes contribuyan a las actividades desestabilizadoras de Irán".

Añadió: "Canadá seguirá tomando medidas concretas para contrarrestar las actividades desestabilizadoras de Irán, defender el derecho internacional y apoyar al pueblo iraní en su búsqueda de libertad, dignidad y respeto por sus derechos humanos".

Contra el terrorismo

Estas sanciones llegan en medio de la guerra desatada en Oriente Próximo, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva sorpresa contra Irán, matando al líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero. Irán respondió desde entonces atacando territorio israelí e intereses de Washington en países del golfo Pérsico, y bloqueando el estrecho de Ormuz.

El Ejecutivo canadiense sancionó en los últimos dos años a 227 personas y 260 entidades iraníes acusadas de "intimidación, violencia y represión transnacional".

También incluyó a la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas, en la que también figuran el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Hezbolá y los rebeldes hutíes de Yemen. En diciembre del pasado año, Canadá confirmó la designación de Irán como "Estado extranjero que apoya el terrorismo".

FUENTE: Con información de Europa Press

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