Israel pide a la UE designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

La Comisión Europea está trabajando con un nuevo paquete de sanciones contra Irán en reuniones a nivel de embajadores con la idea de poder aprobarlo el próximo 29 de enero

Este video, tomado el 13 de enero de 2026 a partir de imágenes UGC publicadas en redes sociales el 10 de enero de 2026, muestra enfrentamientos en Mashhad, en el noreste de Irán. &nbsp;

Este video, tomado el 13 de enero de 2026 a partir de imágenes UGC publicadas en redes sociales el 10 de enero de 2026, muestra enfrentamientos en Mashhad, en el noreste de Irán.

 

- / UGC / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS.- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, volvió a pedir a la Unión Europea (UE), esta vez en una llamada con la jefa de la diplomacia europea Kaja Kallas, que designe a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista, esgrimiendo que está "liderando la represión y la masacre" contra los ciudadanos iraníes en las manifestaciones contra el régimen de Teherán.

En una llamada a tres bandas en la que también estuvo presente el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Chipre, Constantinos Kombos, que preside este semestre el Consejo de la UE, abordó la "sangrienta represión del régimen iraní" contra las protestas, y de la necesidad de "preservar la seguridad y la estabilidad regionales".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una conferencia de prensa en Bruselas. 
Jefe de la OTAN asegura que la organización monitorea "día a día" la crisis en Irán
Este video, tomado el 14 de enero de 2026 a partir de imágenes de UGC publicadas en redes sociales el 9 de enero de 2026, muestra autos incendiados durante una protesta en la plaza Saadat Abad de Teherán.  
Irán anuncia juicios "rápidos" para los manifestantes detenidos en las protestas

"He pedido a la UE que designe a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista. Hoy en día, la Guardia Revolucionaria lidera la represión y la masacre de los ciudadanos iraníes, tras décadas en las que promovió la propagación del terror y la inestabilidad en Oriente Próximo y más allá", expresó en un mensaje publicado en redes sociales, cinco días después de que expresara la misma petición al ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, durante la visita de este último a Israel, el fin de semana pasado.

En su opinión, la designación de la Guardia Revolucionaria por parte de la Unión Europea sería "un paso práctico importante que también enviaría un mensaje moral de esperanza al pueblo de Irán".

Por su parte, el jefe de la diplomacia chipriota ha detallado que la conversación telefónica ha servido para "subrayar la importancia de la diplomacia en la distensión", así como en "la necesidad de preservar la seguridad y la estabilidad regionales".

Por el momento, la Comisión Europea está trabajando con los 27 un nuevo paquete de sanciones contra Irán en reuniones a nivel de embajadores con la idea de poder aprobarlo el próximo 29 de enero, cuando los ministros de Exteriores de los Estados miembros tendrán seguramente la última palabra para aprobar por unanimidad posibles sanciones.

Trump señala que "las muertes en Irán han parado" y que no ejecutarán a manifestantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "las muertes en Irán han parado" y que no habrá ejecuciones de manifestantes tras sus amenazas a Teherán. Esto después de que la ONG Iran Human Rights (IHRNGO) cifró este miércoles en más de 3,400 los muertos por las protestas en el país.

"Me han dicho que las muertes en Irán están parando. Han parado y que no hay planes de ejecuciones", dijo el presidente republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval. Agregó que "averiguarán" si estas informaciones son ciertas.

El magnate republicano advirtió que estarían "muy molestos" si esto resultara no ser verdad. La ONG kurdo-iraní Hengaw informó esta misma semana que el joven iraní Erfan Soltani, de 26 años, se enfrentaba este miércoles a su ejecución por ahorcamiento público como parte de la política de terror impuesta por el régimen teocrático iraní.

Trump refirió que le informaron que "la gente les estaba disparando con armas de fuego y ellos respondían a los disparos", en referencia a las fuerzas de seguridad iraníes, en línea con lo argumentado por Teherán, que afirma que "elementos terroristas" se infiltraron en las protestas para forzar una intervención estadounidense.

Por su parte, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, presidió en la víspera una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la que no estuvo presente Trump para abordar las distintas opciones sobre la situación en Irán, incluyendo un posible ataque militar.

G7 amenaza con sanciones

Los ministros de Exteriores del G7 amenazaron este miércoles con imponer nuevas sanciones a Irán "si continúa su represión de las protestas", que comenzaron hace más de dos semanas.

En un comunicado conjunto, señalaron: "Estamos dispuestos a imponer más medidas restrictivas si Irán continúa su represión de las protestas y la disidencia, en violación del derecho internacional y sus obligaciones internacionales".

A su vez, los cancilleres del G7 instaron a las autoridades iraníes a que ejerzan "la máxima moderación, se abstengan de recurrir a la violencia y salvaguarden los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos iraníes".

FUENTE: Con información de Europa Press

