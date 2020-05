Casos de coronavirus en el mundo este martes 5 de mayo

El mundo inicia la jornada del martes 5 de mayo con un total de 3,673,632 casos de coronavirus , COVID-19, según datos consultados en el sitio Worldometer , a las 11:13 am. Este sitio de estadísticas "está dirigido por un equipo internacional de desarrolladores, investigadores y voluntarios con el objetivo de hacer que las estadísticas mundiales estén disponibles en un formato de reflexión y tiempo relevante para una amplia audiencia de todo el mundo", informa su página .

Estados Unidos suma 1,215,506 casos, encabezando la lista de países con más contagiados. Le siguen en cantidad de enfermos con coronavirus: España (250,561), Italia (211,938) y Reino Unido (190,584). En EEUU se reportaron 24,713 nuevos casos en la jornada del 4 de mayo. En EEUU se ha registrado el mayor número de nuevas muertes, con 211. Le siguen España, México y Rusia. casos coronavirus Captura de pantalla/Worldometer 5 mayo 2020.png Número de casos de coronavirus en el mundo, reportados por Worldometer el 5 de mayo de 2020. Captura de pantalla/Worldometer Por otro lado, el conteo de la página de la Universidad Johns Hopkins (consultada este martes 5 de mayo a las 11:21 am) apunta a 3.607.469 casos confirmados en el mundo, y 252.301 muertes. En EEUU se registran 1.181.885 casos.

FUENTE: Con información de los sitios Worldometer y Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)