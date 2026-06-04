jueves 4  de  junio 2026
INTEGRACIÓN

CEAPI destaca el creciente valor estratégico del idioma español en la economía global

Durante la presentación del libro Geopolítica del español, empresarios y académicos resaltaron el creciente peso económico y global de la lengua española

En un acto presidido por el Director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, y moderado por el académico, coordinador del proyecto,y miembro del Consejo Asesor de CEAPI, Juan Luis Cebrian, se presentaron el libro, prologado por S.M. el Rey Felipe VI

En un acto presidido por el Director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, y moderado por el académico, coordinador del proyecto,y miembro del Consejo Asesor de CEAPI, Juan Luis Cebrian, se presentaron el libro, prologado por S.M. el Rey Felipe VI

Cortesía CEAPI
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID - El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) destacó este jueves el papel del idioma español como una herramienta clave para fortalecer la competitividad empresarial, la formación de líderes y la proyección internacional de Iberoamérica, durante la presentación del libro Geopolítica del español en la Casa de América de Madrid.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, afirmó que el español se perfila como uno de los idiomas con mayor influencia económica en las próximas décadas, impulsado por el crecimiento demográfico de los hispanohablantes y el peso de economías como la mexicana.

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“El español es ya ventaja competitiva para las empresas, la lengua de los futuros líderes y el idioma de algunas de las grandes economías de 2050”, señaló Vilanova.

La dirigente empresarial destacó que las proyecciones demográficas apuntan a un crecimiento sostenido de los hispanohablantes en las próximas décadas, hasta el punto de que Estados Unidos podría convertirse en el país con mayor número de personas que hablan español.

Una lengua con más de 600 millones de hablantes

El acto estuvo presidido por Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, quien destacó que el español representa uno de los principales instrumentos de poder blando a nivel mundial.

Durante la presentación también participó Juan Luis Cebrián, coordinador de la obra y miembro del Consejo Asesor de CEAPI, quien recordó que el español pertenece a todos sus hablantes y constituye un patrimonio compartido que trasciende fronteras.

Los participantes coincidieron en que el idioma continúa expandiéndose y consolidando su presencia internacional gracias a su fortaleza cultural, su diversidad y su creciente influencia en ámbitos como la educación, la economía, la diplomacia y la comunicación.

La obra, publicada por la Real Academia Española (RAE) y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), analiza el papel del idioma como factor de influencia social, económica y geopolítica en un contexto global cada vez más interconectado.

NP Geoestrategia del Español

FUENTE: Comunicado CEAPI

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