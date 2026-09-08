CEAPI en el Parlamento Europeo convoca a afianzar relaciones económicas entre América Latina y la UE

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova (der), y el presidente de la Asamblea EuroLat (DLAT), Gabriel Mato, en Bruselas.

MADRID .-Con el propósito de llevar la voz del empresariado iberoamericano a Bruselas, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ( CEAPI ) destacó ante el Parlamento Europeo la necesidad de defender un nuevo marco de relaciones económicas entre América Latina y la Unión Europea (UE) para fortalecer los lazos entre las dos instituciones.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, intervino en el encuentro “Intercambio de puntos de vista sobre las relaciones empresariales y económicas entre América Latina y la Unión Europea a la luz de los acuerdos de asociación”, que se desarrolló ante la Delegación del Parlamento Europeo ante la Asamblea EuroLat (DLAT), presidida por Gabriel Mato.

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Vilanova puso de relieve la necesidad de aprovechar la estrecha relación existente entre ambas regiones, basada en el comercio fundamentalmente, para avanzar hacia una alianza estratégica de largo plazo que precisa mayor inversión y presencia empresarial.

“Europa y América Latina ya estamos profundamente conectadas. Ahora tenemos que convertir esa conexión en una verdadera alianza estratégica, económica y empresarial”, afirmó la líder empresarial.

“No necesitamos simplemente más comercio entre ambas regiones; necesitamos más inversión, más empresas y más cadenas de valor compartidas. En un contexto de fragmentación geopolítica, Latinoamérica tiene mucho de lo que Europa necesita y Europa puede aportar mucho al desarrollo de la región”, señaló.

Vilanova estuvo acompañada en su visita a Bruselas de Jordi Gutiérrez, director general de CEAPI e incluyó una agenda de trabajo con representantes de las instituciones europeas para compartir la perspectiva del empresariado iberoamericano sobre la relación entre ambas regiones, según una nota oficial de la institución.

Afianzar relaciones

Vilanova subrayó que las empresas europeas son inversores de largo plazo en el territorio suramericano. “No llegan para extraer, sino para colaborar y quedarse”, enfatizó”.

Aseguró que CEAPI está dispuesta a tender un puente entre la Unión Europea e Iberoamérica para facilitar el diálogo con gobiernos e instituciones y favorecer nuevas inversiones.

Vilanova defendió además una relación de ida y vuelta, en la que ambas regiones puedan aprovechar sus respectivas fortalezas, y subrayó el potencial de Europa en ámbitos como la financiación, la seguridad, la estabilidad, el talento y la creación de marcas.

“No basta con estar, existir e invertir. Hay que dar un paso más”, resaltó.

En este contexto, el CEAPI también apostó a que las empresas europeas puedan encontrar nuevas oportunidades de inversión y expansión en América Latina y el Caribe.

Y que las compañías latinoamericanas, por su parte, utilicen a Europa como plataforma para su crecimiento internacional.

CEAPI: Fuerza de Iberoamérica

También destacó la necesidad de que Europa no pierda terreno en sectores como la minería, estratégico en el nuevo modelo productivo, rubro en el cual EEUU, Canadá y Australia son los mayores inversores.

En el encuentro también participaron los eurodiputados Francisco Millán Mon, Elena Nevado del Campo y Raúl de la Hoz Quintano, del Grupo Popular Europeo; Nora Junco García, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos; Marc Angel y Marco Tarquinio, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas; y Hélder Sousa Silva, del Grupo de Ciudadanos Europeos.

Durante el intercambio, el eurodiputado Raúl de la Hoz puso en valor las propuestas recogidas en el manifiesto “La Fuerza de Iberoamérica. Diez propuestas para convertir el potencial en influencia global” de CEAPI.

Seguidamente, agradeció expresamente a la organización su aportación para avanzar en estos objetivos.

FUENTE: Con información de CIAPE, nota oficial