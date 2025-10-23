viernes 24  de  octubre 2025
CEAPI galardona a Amodio, Pérez Simón y Quinteros en Madrid

La ceremonia fue presidida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova

(De izq. a dcha.) Núria Vilanova, Luis Amodio, José Luis Martínez-Almeida, Juan Antonio Pérez Simón y Paula Quinteros

(De izq. a dcha.) Núria Vilanova, Luis Amodio, José Luis Martínez-Almeida, Juan Antonio Pérez Simón y Paula Quinteros

Cortesía: CEAPI
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El espíritu de la alianza entre Madrid e Iberoamérica brilló con intensidad, este martes, en la Casa de América, donde se llevó a cabo la primera edición de los Premios Madrid, Capital de Iberoamérica. Organizados por el Ayuntamiento de Madrid y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), los galardones reconocieron a tres figuras claves en los ámbitos empresarial, cultural y de la comunicación.

El empresario mexicano Luis Amodio, el coleccionista hispano-mexicano Juan Antonio Pérez Simón y la periodista hispano-argentina Paula Quinteros fueron los premiados por su contribución a fortalecer los lazos entre la capital española y la región latinoamericana.

La ceremonia fue presidida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.

"Madrid, la ciudad donde cabemos todos"

Durante su intervención, el alcalde Martínez-Almeida enfatizó la vocación de la ciudad como punto de encuentro transatlántico. "Como decía Mario Vargas Llosa, Madrid es la ciudad de todos, donde cabemos todos. Y, especialmente, a los que vienen del otro lado del océano. Somos la capital de Iberoamérica", afirmó.

Por su parte, la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, destacó que "Madrid es hoy el gran punto de encuentro entre Europa e Iberoamérica, un espacio donde convergen el talento, la innovación y la diversidad cultural que nos une a ambos lados del Atlántico".

Los homenajeados: compromiso, visión y puentes

Los premios buscan reconocer a personalidades e iniciativas que han estrechado el vínculo de Madrid con Iberoamérica.

Categoría Empresarial: Luis Amodio (OHLA)

El galardón a la iniciativa empresarial recayó en Luis Amodio, presidente de OHLA, por su papel en la transformación urbanística y económica de la capital, impulsando proyectos como el Complejo Canalejas.

Visiblemente emocionado, el empresario mexicano agradeció la distinción y recalcó el simbolismo de Madrid: "Madrid no solo es la capital de España, es también un puente vivo entre Europa e Hispanoamérica. Un lugar donde las ideas, las inversiones y los proyectos encuentran tierra fértil para crecer”.

Categoría Cultural: Juan Antonio Pérez Simón

En el ámbito cultural, el reconocido coleccionista Juan Antonio Pérez Simón fue premiado por su labor en acercar a Madrid una de las colecciones privadas de arte más importantes del mundo, enriqueciendo el patrimonio de la ciudad.

Pérez Simón se mostró "muy honrado" con el reconocimiento, que fortalece "mi intención de compartir con el mayor público que sea posible mi pasión por el arte", un sueño que ha impulsado desde su juventud.

Categoría de Comunicación: Paula Quinteros (The Objective)

La periodista y editora Paula Quinteros, actual CEO de The Objective, fue distinguida en la categoría de comunicación por consolidar el periodismo independiente en español y reforzar a Madrid como un espacio clave para el sector a nivel iberoamericano.

"Recibir este reconocimiento en Madrid, la ciudad donde he desarrollado gran parte de mi vida profesional, es un honor que me conmueve y me compromete aún más con la construcción intelectual y democrática del espacio iberoamericano", señaló Quinteros, reafirmando su compromiso con el pensamiento crítico.

La ceremonia sirvió, además, para anunciar que queda pendiente la entrega del título póstumo al escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en reconocimiento a su estrecha vinculación con Madrid.

FUENTE: CEAPI

