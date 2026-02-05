Tras reunirse con seis presidentes latinoamericanos, CEAPI anima a confiar en Iberoamérica

En todas las conversaciones mantenidas con presidentes y miembros de los distintos gobiernos latinoamericanos, Núria Vilanova destacó “la firme apuesta de CEAPI, y de todos y cada uno de sus socios, por Iberoamérica”.

MADRID.- Una delegación de empresarios del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) , encabezada por su presidenta, Núria Vilanova, mantuvo encuentros con seis presidentes latinoamericanos.

Se trata de los presidentes de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva; Bolivia, Rodrigo Paz; Guatemala, Bernardo Arévalo; El Salvador, Nayib Bukele; Panamá, José Raúl Mulino, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá mandato el próximo 11 de marzo.

Los encuentros tuvieron lugar en el marco de la Gira Empresarial de CEAPI por Centroamérica. En todas las conversaciones mantenidas con presidentes y miembros de los distintos gobiernos latinoamericanos, Núria Vilanova destacó “la firme apuesta de CEAPI, y de todos y cada uno de sus socios, por Iberoamérica”.

Vilanova expresó: “En una era de profundos cambios geopolíticos, es el momento de dar un paso al frente y trabajar juntos para hacer del espacio empresarial iberoamericano el punto de conexión más potente entre Latinoamérica y la Unión Europea”.

La estancia en Panamá se desarrolló en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que organizó el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, donde la presidenta del CEAPI se reunió con el presidente, José Raúl Mulino, así como con los mandatarios de Brasil, Bolivia, y Chile.

Mulino presentó a Vilanova los proyectos desarrollados en colaboración con el sector privado, que “sin duda van a transformar el país”, así como el firme compromiso expresado por el mandatario en este ámbito.

Núria Vilanova intervino como ponente en el panel La voz del sector privado: la ruta de la expansión regional, así como en el taller sobre Diálogos sobre la gobernanza PNUD-CAF, y en la sesión privada América Latina y el Caribe ante la nueva geopolítica mundial: retos y soluciones.

Reforzar presencia en Brasil

En Guatemala se realizó una reunión de trabajo con el presidente Bernardo Arévalo, donde se analizó el dinamismo de las empresas guatemaltecas, que se están consolidando como algunos de los principales inversores en la región.

CEAPI celebró una conferencia en la que tres sus socios, Francisco Sinibaldi, presidente de Distribuidora Maravilla; Piero Coen, presidente y CEO de Grupo Coen, y José Alfredo González, presidente de Luckia Gaming Group, compartieron sus experiencias empresariales, poniendo en valor el creciente protagonismo del empresariado guatemalteco en Iberoamérica.

Durante su encuentro con Luiz Inácio Lula da Silva, Núria Vilanova puso en valor que Brasil es el país de América Latina con mayor clase media y representa cerca del 50 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la región. Trasladó el interés de los socios de CEAPI por reforzar la presencia de Brasil dentro de la organización y seguir profundizando en los lazos empresariales entre ambos lados del Atlántico.

Por otra parte, la presidenta de CEAPI avanzó en Bolivia el interés mutuo en trabajar conjuntamente en la organización de un viaje de inversión. En el caso de Chile, Vilanova anunció que CEAPI está preparando un encuentro con la canciller y distintos ministros con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente.

En Honduras, Núria Vilanova destacó el entusiasmo percibido entre los empresarios ante el compromiso del nuevo Gobierno del país, que “está tomando decisiones desde el inicio de su mandato”, marcando el comienzo de una nueva etapa de oportunidades para la inversión y la colaboración público-privada.

Además, la presidenta de CEAPI se reunió con la nueva canciller de Honduras, Mireya Agüero, —en el gobierno recientemente estrenado del presidente, Nasry Asfura—; la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y el ministro de Vivienda y Edificaciones de la República Dominicana, Victor (Ito) Bisonó.

FUENTE: Con información del CEAPI