Colombia agradece visita del Consejo de Seguridad de la ONU

Márquez sostuvo que la llegada del Consejo de Seguridad de la ONU a Buenaventura es un hecho histórico "y una esperanza que aviva la ilusión de paz total en Colombia. Invitamos a mantener ese respaldo y acompañamiento a la apuesta de nuestro gobierno por sembrar paz en estos territorios. Le pedimos que no nos dejen solos, que la cooperación no sea un llamado a la bandera, que no se quede en burocracia y que de verdad llegue a transformar las realidades de nuestra gente".

Los embajadores de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU realizan una visita a Colombia para constatar los avances del Acuerdo de Paz. Desde 2017 esta es la tercera vez que el organismo sesiona en Colombia.

La vicepresidenta de Colombia también indicó que Buenaventura, en el Valle del Cauca, y el Pacífico colombiano son territorios de riqueza social, cultural y ecológica. "La directriz del presidente Gustavo Petro es la de priorizar la inversión en esta región históricamente marginada y excluida para avanzar en paz y justicia social", señaló.

Acompañamiento de la ONU

Por su parte, Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia, dijo que Buenaventura "está en el centro de los esfuerzos de construcción de paz en Colombia que, como Naciones Unidas, seguiremos acompañando".

Añadió que la zona se encuentra dentro de áreas priorizadas en los diálogos con el ELN: "Es foco de la implementación del Acuerdo Final de Paz, en especial las garantías de seguridad, el Capítulo Étnico y la justicia transicional".

FUENTE: Vicepresidencia de Colombia / ONU