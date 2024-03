Comunidad de Madrid otorga reconocimiento a María Corina Machado en el día Internacional de la Mujer

“Tengo toda la semana recorriendo los Andes y los Llanos venezolanos. No solo no me permiten salir de Venezuela, sino que desde hace siete años no me permiten tomar vuelos domésticos privados o comerciales. La policía política o militar nos sigue, nos bloquea, sanciona los hoteles o restaurantes donde llegamos, han detenido a cuatro de los miembros del comando de campaña. La presión sigue creciendo cada día más y las amenazas son cada vez más fuertes”, relató la líder de la oposición de Venezuela.

Sin embargo, se mostró optimista al señalar que el cambio en Venezuela está muy cerca. “Así como el año pasado logramos un evento heroico donde más de 3 millones de venezolanos participaron en la (elección) primaria, ahora esta fuerza sigue creciendo. Sabemos que tenemos por delante la oportunidad real de lograr una transición a la democracia en Venezuela”, aseguró Machado.

Agregó que el régimen de Maduro comprende que las fuerzas democráticas saldrían victoriosas en una elección. "Por ello, buscan cerrar todas las posibilidades. Su único recurso es la represión e infundir miedo. La única forma de revertir esta situación es mediante una mayor movilización ciudadana”, acotó.

La líder opositora instó a la comunidad internacional que sirva de observador y denuncie activamente lo que ocurre en Venezuela. “Yo les pido a ustedes que denuncien como se están violando los derechos humanos, se torturan a los presos políticos y cómo pretenden bloquear el derecho a los venezolanos de decidir nuestro futuro montando una farsa electoral, impidiendo que yo pueda competir como candidata tras ser elegida por los venezolanos», apuntó.

Finalizó alertando que se avecinan días “tremendamente desafiantes y peligrosos”., que los venezolanos necesitan más que nunca a todos los demócratas del mundo confiando en lo que pueden hacer. “Tengamos confianza en nuestras fuerzas porque vamos a lograr la libertad de Venezuela”, subrayó.

Madrid bastión de libertad

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, enfatizó el honor de poder comunicarse con Machado, destacando que Madrid se erige como un bastión de libertad y acogida para el pueblo venezolano y todos aquellos perseguidos por dictaduras.

La presidenta madrileña resaltó la importancia de la región como refugio para quienes enfrentan la opresión de regímenes dictatoriales. Criticó al gobierno de Venezuela por obstaculizar la realización de elecciones libres y limitar la posibilidad de que Machado represente una alternativa política.

La condecoración fue recibida por la hija de la líder de la oposición venezolana, Ana Corina, quien expresó: “Como venezolana es un honor contar con tu valentía, dedicación y temple, pero como tu hija, es un orgullo celebrar con este premio”, señaló la joven.

igó[email protected]

FUENTE: La República, Noticia Al Día, Caraota Digital