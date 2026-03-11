miércoles 11  de  marzo 2026
CONFLICTO

Unión Europea acuerda nuevas sanciones contra el régimen de Irán por la feroz represión

La alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, dijo que seguirán exigiendo responsabilidades, mientras Teherán amenaza a manifestantes

Unión Europea, imagen referencial

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) acordó este miércoles sanciones contra otros 19 hombres y entidades del régimen de Irán, a los que consideró responsables de la represión y de violaciones graves de los derechos humanos en el país, informó la alta representante comunitaria para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas.

“La UE sigue exigiendo responsabilidades a Irán”, indicó la política estonia, en un mensaje compartido en X y replicado por agencias.

En fecha reciente, la UE incluyó a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de organizaciones terroristas y sancionó a unas 15 personas y seis entidades de Irán. Entre ellos, al ministro del Interior y jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Eskandar Momeni, y al fiscal general, Mohammad Movahedi Azad, por la represión contra las protestas ciudadanas.

A esto se suman otras medidas restrictivas acordadas contra personas y entidades por el apoyo de Teherán a las acciones bélicass de Rusia en Ucrania, centrándose en el programa patrocinado por el Estado iraní para el desarrollo y la producción de vehículos aéreos no tripulados, según el reporte.

Mensaje contra la represión en Irán

Kallas apuntó que las sanciones, acordadas por los embajadores permanentes de los 27 Estados que integran la UE, envían “un mensaje a Teherán de que el futuro de Irán no puede construirse sobre la represión”.

“Mientras continúa la guerra en Irán, la UE protegerá sus intereses y perseguirá a los responsables de la represión interna”, destacó Kallas.

También el portavoz de Kallas, Anouar El Anouni, enfatizó durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea que la UE “sigue considerando a Irán responsable” y dejó claro que “seguirá protegiendo sus intereses”.

"Y perseguiremos a los responsables de la represión interna en Irán”, agregó.

Teherán amenaza a manifestantes

Mientras Irán continúó este miércoles sus ataques contra posiciones militares de EEUU en Irak e Israel, el régimen a cargo del nuevo jefe supremo Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá Alí Jameneí caído en la ofensiva del sábado pasado, amenazó con castigarles como “a un enemigo” a manifestantes contra el sistema represivo.

El jefe de la policía de Irán Ahmad-Reza Radan aseguró que a los que respaldan a adversarios del régimen “les haremos lo mismo que a un enemigo”, según se informó.

La nueva amenaza surge en medio de temores de Teherán por un posible resurgimiento de protestas masivas contra las autoridades en varias ciudades del país islámico.

FUENTE: Información EFE

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

